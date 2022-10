Curiosità sulla Champions League 2022 – 2023 e sulla storia di questo torneo

La competizione un tempo conosciuta come Coppa dei Campioni rappresenta il torneo più ambito per le squadre europee e se le scommesse sportive presentano quote entusiasmanti soprattutto nella prima parte del torneo, anche la storia dei club che hanno raggiunto notevoli record conta nelle analisi statistiche. Ecco perché bisogna sempre fare attenzione alle prestazioni di Real Madrid, Milan e Bayern.

Curiosità sui record delle squadre in Champions League

La Nazione che ha vinto più volte la Coppa dalle Grandi Orecchie è la Spagna con 19 finali vinte e 11 finali perse, per un totale di 30 finali giocate dalle squadre iberiche. Il Real Madrid rappresenta il club che ha vinto più volte la competizione, con un record assoluto di 14 finali vinte su 17 giocate.

Al secondo posto per numero di vittorie c’è il Milan con 7 Champions League su un totale di 11 finali giocate, fra cui si ricorda il famosissimo 3 – 3 di Milan – Liverpool del 25 maggio 2005, che consegnò la Coppa in mano agli inglesi.

Proprio Liverpool e Bayern Monaco si trovano al terzo posto per numero di finali vinte nella storia della competizione: 6 trionfi. Soltanto 5 le vittorie della Champions per il Barcellona.

Al secondo posto fra i Paesi che hanno vinto più volte la Champions League c’è l’Inghilterra con 14 vittorie, segue l’Italia con 12 vittorie totali (7 volte il Milan, 3 l’Inter e 2 la Juve).

I calciatori che hanno segnato più gol in assoluto nella storia della competizione sono tantissimi, i primi 4 della classifica sono ancora attivi in carriera.

Al primo posto c’è Cristiano Ronaldo con 141 gol in 187 presenze fra Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Segue Lionel Messi con 126 gol in 158 gare disputate nei club Barcellona e PSG.

Al terzo posto della classifica marcatori All Time in Champions c’è Robert Lewandowski con 89 gol in 108 presenze nel Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona. Soltanto quarta posizione per Karim Benzema con 86 reti in 143 partite.

Per trovare un calciatore italiano dobbiamo scendere fino alla decima posizione, dove con 50 gol in 85 gare c’è Filippo Inzaghi, la sua è una media spaventosa di 0,84 gol a partita, fra le medie reti segnate più alte in classifica.

Curiosità sulla Champions League 2022 – 2023

le vere favorite alla vittoria Champions sono Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, Milan e Liverpool, questi i club più vincenti in assoluto della competizione che vogliono ingrandire le cifre statistiche per affermarsi nella storia del torneo.

Statisticamente le squadre favorite sono PSG e Manchester City, due vere armate tattiche per qualità di calciatori in rosa e gioco espresso in campo, il Bayern Monaco ha sicuramente una marcia in più perché rientra anche fra le squadre più vincenti, ma ultimamente non sta esprimendo solidità tattica e manca di costanza in Bundesliga, al contrario delle grandi prestazioni in Champions.