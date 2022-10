Gioco d’azzardo, il ruolo di ADM e la sua importanza in Italia

L’importanza delle entrate erariali generate dal settore del gioco d’azzardo ha spinto il Governo Italiano a trasformare la nostra nazione in una delle più avanzate a livello normativo in Europa e nel mondo.

Il gioco d’azzardo e le normative in Italia

Negli ultimi anni, la mancanza di intrattenimenti alternativi ha aiutato il settore del gioco d'azzardo a guadagnarsi un gradino sul podio dei passatempi più popolari nella nostra penisola. Nel mondo, sono oltre il 25% dei cittadini ad aver dichiarato di giocare o scommettere online quotidianamente, tramite le migliaia di piattaforme attive sul web.

Dalle sale bingo alle tombole, dai casinò online alle scommesse sportive, gli italiani hanno speso ben oltre 100 miliardi di Euro nel solo 2021, fatturato che prevede un’ulteriore crescita nel 2022 e ha portato il settore del gioco a diventare una delle industrie più importanti d’Italia.

Proprio per questo, il Governo è dovuto correre rapidamente ai ripari e lavorare senza sosta per aggiornare le normative in vigore riguardanti il gioco d’azzardo, oltre che per fornire regole e direttive più chiare agli operatori online che desideravano entrare sul mercato italiano senza incorrere in sanzioni pecuniarie.

Da AAMS ad ADM, il nuovo volto dell’agenzia statale

Una delle ristrutturazioni più importanti abbinata alle novità legislative è stato il riordinamento dell'ente prima conosciuto come AAMS, la nuova ADM, Agenzia Dogane e Monopoli, pensato per snellire le procedure burocratiche e facilitare i processi di ottenimento delle licenze, della gestione dei conflitti, della tassazione e dei controlli amministrativi.

L’Agenzia Dogane e Monopoli ha il compito di monitorare gli operatori del gioco d’azzardo sul nostro territorio, sia online che non, verificandone l’affidabilità prima di rilasciare loro la certificazione statale e la licenza a operare sul mercato italiano.

Ottenimento della licenza ADM, ecco quali sono i requisiti

Il primo e principale obiettivo delle licenze ADM per il gioco d’azzardo è combattere l’illegalità e arrestare l’utilizzo dei casinò online per il riciclaggio di denaro da parte di organizzazioni criminali.

In secondo luogo, il Governo Italiano e ADM si sono impegnati per garantire la sicurezza dei cittadini durante le loro sessioni di gioco online: le piattaforme di gioco a distanza devono infatti aderire a linee guida legate a probabilità di vincita, pagamenti, gestione dei dati sensibili, sicurezza e tracciabilità delle transazioni.

La licenza aiuta infine a riempire le casse statali dato il costo elevato dell’applicazione e delle successive tasse collegate al gioco d’azzardo: le imposte sui profitti dei casinò online si attestano al 27,5%.

Riassumendo, i requisiti principali per l’ottenimento di una licenza ADM sono: divieto totale di pubblicità mirate a utenti minorenni, pagamento delle vincite entro 7 giorni onde evitare salate sanzioni pecuniarie, offrire ai clienti solo giochi online con ritorno al giocatore che deve superare il 90% e utilizzare unicamente software certificati, verificati e garantiti per assicurare la veridicità dei risultati e la protezione dei dati degli utenti.

I cambiamenti sono appena iniziati e nei prossimi anni sono attese ulteriori novità, soprattutto a livello europeo, dove ancora non esiste una normativa centrale e unitaria.