Il tuo sorriso ti mette in imbarazzo?

Sei fuori a cena, guardi il menù per scegliere cosa ordinare e devi accontentarti perché non riesci a masticare bene. Così mentre tutti si gustano una succulenta costata, tu svogliatamente consumi il tuo piatto di pasta. La serata prosegue in allegria, tra battute e risate, ma tu non hai nessuna voglia di sorridere: la mancanza di alcuni denti ti mette in imbarazzo. Quante altre situazioni del genere vuoi vivere ancora? Puoi dire basta e puoi farlo subito: con l’implantologia è possibile risolvere questo tipo di problemi, tornare a mangiare di tutto e sorridere orgogliosi del proprio aspetto.

Tornare a sorridere è un diritto, non rinunciarci!

Capita a molte persone di essere a disagio per la condizione della propria bocca al punto di rinunciare a sorridere e a stare in compagnia delle persone. Si tratta di una condizione che si può risolvere rivolgendosi al proprio dentista di fiducia che con gli interventi di implantologia possono risolvere nel migliore dei modi il problema della mancanza dei denti. Ne abbiamo parlato con gli odontoiatri di Unica Clinica Dentale.

Non avere tutti i denti influisce sulla socialità?

La mancanza di uno o più denti influenza negativamente le persone, riduce l’autostima e le capacità relazionali. Il perché è presto detto: soprattutto se a mancare sono i denti anteriori ci si sente in imbarazzo a parlare, mangiare e sorridere di fronte ad altre persone. Si crea una intricata situazione di difficoltà fisica e psicologica da cui si può uscire solo affrontando il problema dalla radice… in questo caso nel vero senso della parola, perché la soluzione è inserire una radice artificiale, l’impianto dentale, per sostituire i denti mancanti. L’assistenza offerta ai pazienti di Unica Clinica Dentale non si limita al trattamento odontoiatrico, ma scende in profondità per conoscere il paziente, comprendere le sue difficoltà e aiutarlo ad affrontarle. Quando il problema è la mancanza di denti le problematiche riconosciute dai pazienti riguardano essenzialmente la difficoltà a masticare bene, i difetti di pronuncia di certe parole e il peso di vedersi diversi. Quel che spesso non è evidente ai pazienti è che dolori articolari come mal di testa e mal di schiena, problemi con la digestione, denti che ballano e altre situazioni sono conseguenza diretta della mancanza di uno o più denti. Il supporto degli odontoiatri Unica è proprio quello di risolvere il problema nel suo complesso, per eliminare tutte le problematiche correlate al problema principale: la mancanza di uno o più denti.

Con l’implantologia torni a sorridere

L’intervento di implantologia è la soluzione per chi vuole tornare ad avere i propri denti fissi. La valutazione in studio permetterà di stabilire un piano di intervento personalizzato. Grazie a protocolli terapeutici predicibili, l’inserimento degli impianti è un trattamento ad elevato tasso di soddisfazione da parte dei pazienti.

