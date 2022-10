Capita a molte persone che vivono in città o in provincia di scegliere un appartamento in un condominio e questa scelta ha molti vantaggi è uno tra i tanti è quello di andare ad allacciarsi al riscaldamento centralizzato e dunque non dover disporre necessariamente di una caldaia domestica.

Da questo punto di vista bisogna dotarsi però di una scaldabagno elettrico Beretta se vogliamo usufruire anche dell’acqua calda, perché la caldaia condominiale si limita esclusivamente a produrre il riscaldamento degli ambienti. Il vantaggio dello scaldabagno è che costa di meno in sede di acquisto, costa di meno in sede di gestione anche perché non ci sono degli obblighi specifici di manutenzione a differenza della caldaia. È molto più piccolo, può essere collocato dove vogliamo virgola in bagno, in cucina eccetera.

Ne esistono di tanti modelli diversi che possono dunque essere più o meno funzionali alle nostre esigenze e in questo articolo cercheremo di dare una piccola infarinatura generale dell’argomento per tutti coloro che fino ad oggi non sapevano dell’esistenza dello scaldabagno. Infatti, se una persona ha sempre avuto la caldaia è probabile che non abbia mai dovuto confrontarsi con la necessità di questo acquisto e con la gestione dello scaldabagno. Lo scaldabagno è in grado di scaldare l’acqua grazie alla presenza di una serpentina e può essere uno scaldabagno istantaneo o uno scaldabagno ad accumulo.

Lo scaldabagno istantaneo e riscalda l’acqua quando apriamo il rubinetto, che sia quello dei sanitari virgola che sia quello della cucina non importa, la sola mossa di aprire il rubinetto andrà ad accendere lo scaldabagno che scalderà subito l’acqua. Invece, lo scaldabagno ad accumulo è uno scaldabagno che ha una cisterna, più o meno grande, all’interno della quale c’è l’acqua che è già stata scaldata in precedenza e che quindi uscirà già calda dai rubinetti attivati.

Su quali altre cose bisogna fare considerazioni, rispetto ad uno scaldabagno

In questo articolo abbiamo preso in esame soprattutto lo scaldabagno elettrico ma non bisogna mai dimenticare che sul mercato è possibile anche fare riferimento a degli scaldabagno a gas, particolarmente utili per tutti coloro che preferiscono allacciarli all’impianto a gas e a tutti coloro che ritengono il gas più economico dell’elettricità. Da questo punto di vista bisogna comunque sottolineare che lo scaldacqua elettrico è sicuramente più efficiente di quello a gas, nel senso che tende ad essere un dispositivo più stabile che offre meno sorprese anche durante l’utilizzo.

D’altra parte lo scaldabagno a gas è un po' più costoso in sede di acquisto dello scaldabagno elettrico. Entrambi hanno dei costi di gestione particolarmente bassi, visto che non ci sono delle norme di legge e possiamo anche pulirli da soli. E il problema in genere che si pone con uno scaldabagno è la presenza del calcare ed è lì che dobbiamo andare a intervenire periodicamente. Anche perché se il calcare raggiunge la sua serpentina, che è la principale artefice del calore generato per andare a riscaldare l’acqua, bisognerà sostituire questo elemento per tornare a farlo funzionare correttamente.