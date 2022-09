Tachigrafo e controllo conducenti: adempimenti aziendali e modalità ispettive da parte degli organi di vigilanza

“Il mancato rispetto della normativa sulle ore di lavoro degli autisti è sanzionabile e, in alcuni casi, potrebbe perfino essere revocata la licenza di esercizio dell’azienda coinvolta” ricorda a inizio convegno Gabriele Bracco, Segretario Generale di AstraCuneo “La responsabilità delle trasgressioni coinvolge più soggetti e nello specifico ricade sull’autista, sull’addetto alla pianificazione del viaggio, sul responsabile del parco mezzi e sull’azienda stessa.” Da gennaio 2022 gli Ispettori del Lavoro di tutta Italia utilizzano DDD CONTROLLER, software sviluppato da SIAK SISTEMI, come strumento per la verifica degli adempimenti e degli obblighi in materia di tempi di guida e riposo.

I nuovi controlli sulle violazioni e i rischi che ne derivano sono stati illustrati ai partecipanti all’incontro organizzato dall’associazione AstraCuneo “Abbiamo deciso di offrire ai nostri associati un momento di approfondimento per comprendere le differenze fra vecchie e nuove modalità ispettive” dichiara Ennio Tonoli Presidente di AstraCuneo “e come naturale conseguenza abbiamo invitato SIAK SISTEMI in qualità di fornitore ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.”

Nel corso del pomeriggio i partecipanti associati ad AstraCuneo hanno potuto approfondire i nuovi controlli effettuati sulle anomalie e le relative sanzioni come da obblighi imposti dalla normativa. Come si può avere un quadro sempre preciso e aggiornato sull’esistenza di infrazioni nelle giornate lavorative dei conducenti?

Il software DDD MANAGER è stato sviluppato proprio come soluzione gemella pensata per le aziende: “Grazie alla reportistica che questa piattaforma può generare (come ad esempio il Report Sanzionatorio) viene garantita uniformità in tema di interpretazione delle infrazioni tra Aziende e Ispettorato del lavoro” spiega Ivan Merli, Amministratore di SIAK SISTEMI. DDD MANAGER rappresenta infatti uno strumento utile all’azienda per monitorare il rispetto dei tempi di guida e di riposo, l’eventuale presenza di anomalie sugli impianti tachigrafici, adempiere agli oneri di supervisione e controllo e adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare sanzioni in caso di accertamento.









ASTRACUNEO - Associazione Trasportatori





SIAK SISTEMI srl