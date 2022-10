Dopo le dimissioni di Enrico Ferreri in consiglio a Mondovì entra Laura Gasco

Dopo le dimissioni del consigliere comunale Enrico Ferreri (leggi qui), tra i banchi dell'assemblea comunale, riunitasi ieri sera, entra Laura Gasco, espressione del PD.

Si è proceduto alla surroga in apertura del consiglio, con i ringraziamenti da parte del consigliere Davide Oreglia a Ferreri per quanto svolto e del sindaco Luca Robaldo: "Grazie al dott. Ferreri per la campagna elettorale corretta. L'ho incontrato quando ha rassegnato le dimissioni dal consiglio e mi ha promesso che continuerà a rimanere vicino alle necessità della nostra città".

L'assemblea monrgalese per la prima volta si è svolta con il nuovo segretario, la dott.ssa Stefania Caviglia, savonese, laureata in Giurisprudenza, che vanta pluriennale esperienza nel ruolo e, nel corso dell'ultimo anno, ha prestato servizio presso il Comune di Sanremo e in quello di Varazze.

Il presidente Elio Tomatis, a nome di tutti, le ha augurato buon lavoro e ha colto l'occasione per felicitarsi con il sindaco Robaldo, neo presidente della Provincia di Cuneo.

Alle felicitazioni del presidente si sono aggiunte quelle del consigliere Enrico Rosso: "Auguro un buon lavoro al sindaco per questo nuovo incarico che auspicio possa portare benefici anche alla nostra città; in particolare spero che nel suo mandato amministrativo ci sia una svolta su edilizia scolastica, come centrodestra abbiamo sottolineato in precedenza che ci sia stata mancanza di programmazione in tal senso e visione a lungo termine."

"Ricostituire il 'modello Cuneo', senza distinzioni politiche, per far primeggiare la Granda, sarà prioritario, come lo sarà colmare il gap infrastrutturale di cui soffre la nostra provincia." - ha dichiarato il sindaco e neo presidente della Provincia Luca Robaldo - "Ringrazio chi mi ha sostenuto e anche chi non lo ha fatto: nostro compito sarà riportare fiducia in chi non si è recato a votare".