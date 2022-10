Magliano Alfieri, si apre l'anno accademico dell'Università della terza età

L’università della terza età nasce per rendere accessibile a tutti la possibilità di imparare e per preservare la cultura italiana e favorire la sua divulgazione. L'età non deve essere considerata un limite per smettere di studiare e al tempo stesso di imparare. È tenendo presente questo spirito che sono nate le università della terza età come quella di Magliano Alfieri che quest’anno è giunta al suo sedicesimo anno accademico.

L’uni-tre è gestita dall’Associazione Arci Bra Uni-tre e dall’Amministrazione comunale di Magliano Alfieri ed è aperta a tutti, senza limiti minimi o massimi di età, e non è viene richiesto alcun titolo di studio per frequentarla.

Il corso prevede un incontro la settimana il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 con un programma di lezioni ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura. Dalle lingue alla cucina, dalla storia all’informatica: per gli studenti dai capelli bianchi, ma anche per i curiosi di ogni età desiderosi di ampliare le proprie conoscenze, l’offerta formativa è davvero sconfinata e i docenti, tutti volontari, sono molto affabili e qualificati: professori, insegnanti o professionisti.

Partecipare all’Uni-Tre è un invito a ricordare che si è giovani sempre, anche e soprattutto nell’età pensionabile perché è proprio in questo periodo che il maggior tempo libero permette di coltivare interessi lasciati prima da parte.

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività secondo i propri interessi e attitudini. Le lezioni si svolgono presso i locali della Biblioteca Civica di Magliano Alfieri – piazza Bergamasco 1

INAUGURAZIONE NUOVO ANNO ACCADEMICO GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2022 con il corso "Cuciniamo insieme a…. - Chef Claudio Margiaria

IL PROGRAMMA COMPLETO:

OTTOBRE

GIOVEDI’ 27 Cuciniamo insieme a…. Docente: Claudio Margiaria

NOVEMBRE

GIOVEDI’ 3 Truffe e raggiri Docente: Maresciallo Caputo

GIOVEDI’ 10 Le tre regine Docente: Francesca Fino

GIOVEDI’ 17 Smartphone e social media Docente: Mirko Gatti

GIOVEDI’ 24 Smartphone e social media Docente: Mirko Gatti

DICEMBRE

GIOVEDI 1 Streghe, stregoni e farmacisti Docente: Elisabetta Giussani

GIOVEDI 15 La scienza del quotidiano Docente: Fabio Martini

GENNAIO

GIOVEDI 12 Beppe Fenoglio tra Langhe e Roero Docente: Luigi Carosso

GIOVEDI’19 La Corea del Nord Docente: Piero Bosco

GIOVEDI’ 26 Ancora musica? Docente: Simona Colonna

FEBBRAIO

GIOVEDI’ 2 I nazisti e il Sud America Docente: Livio Margiaria

GIOVEDI’ 9 Lourdes 1858: inganno o verità Docente: Mauro Aimassi

GIOVEDI’ 16 Le visioni di Giotto Docente: Marina Isu

GIOVEDI’ 23 Corretti stili di vita Docente: Laura Marinaro

MARZO

GIOVEDI’ 2 Psicologi, psichiatri e psicoterapeuti: facciamo chiarezza Docente: Carla Geuna

GIOVEDI’ 9 Il diavolo nella musica Docente: Paolo Paglia

GIOVEDI’ 16 Lettura espressiva e teatro Docente: Oscar Barile

GIOVEDI’ 23 I briganti di Langhe e Roero Docente: Elio Stona

GIOVEDI’ 30 Per la parità di genere Docente: Loredana Sardo

APRILE

GIOVEDI’ 6 Tradizioni contadine e società complessa Docente: Pier Carlo Grimaldi

MERCOLEDI’ 12 Terapie innovative in ematologia Docente: Paolo Gavarotti

GIOVEDI’ 20 La scrittura autobiografica Docente: Elena Pugliese

GIOVEDI’ 27 Alimenti funzionali: curarsi con il cibo Docente: Marco Zese

MAGGIO

GIOVEDI’ 4 La scuola del bosco Docente: Ettore Chiavassa

GIOVEDI’ 11 Una ricetta per la felicità? Docente: Enrico Pessina

GIOVEDI’18 Qualche ricetta sana e leggera Docente: Federica Capocchia

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: MUNICIPIO DI MAGLIANO ALFIERI – 0173/66117, BIBLIOTECA CIVICA – p.zza Bergamesco, 1, ARCI BRA UNI-TRE 0172/245901 info@arcibra.it – www.arcibra.it