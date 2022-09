Ottimi risultati per gli atleti del tiro a segno di Mondovì

Grandi risultati sono stati raggiunti, anche quest’anno, dagli atleti del Tiro a Segno di Mondovì. La squadra di pistola ad Aria Compressa si è classificata seconda ai Campionati Regionali Federali, mentre la squadra di carabina ha raggiunto il quarto posto. A livello individuale, Mondovì può vantare, la medaglia di bronzo ai campionati italiani di carabina ad aria compressa a 10 metri, categoria juniores.

E’ la giovanissima Caterina Borgna, anche campionessa della regione Piemonte. Caterina Borgna e Francesco Castellino sono inoltre qualificati al Trofeo delle Regioni che si terrà a Napoli. Leonardo Cirasino, anche lui giovanissimo, è medaglia di bronzo al Trofeo CONI 2022. Cinque atleti sono stati ammessi ai Campionati italiani, Caterina Borgna, Fulvio Brambilla, Isabella Calderati, Giorgia Candela, Andrea Silvestri. I giovani tiratori hanno in questi giorni gareggiato alle competizioni nazionali che si sono tenute a Bologna dal 20 al 25 settembre. La rappresentante degli atleti di Mondovì, Giorgia Candela, riferisce di aver vissuto a Bologna una bellissima esperienza, molto formativa a livello sportivo. «Gareggiare assieme alle tiratrici di pistola più forti d’Italia, e non solo, è stato un orgoglio personale e un grande riconoscimento sportivo. Il tiro a segno fin da subito mi ha conquistata perché è uno sport sano, in cui la concentrazione, il saper gestire bene la propria mente e le proprie emozioni è fondamentale. È una disciplina che educa all’autocontrollo e che insegna a competere con se stessi». Il Tiro a Segno di Mondovì, seppur apparentemente piccolo, anche quest’anno ha dimostrato di essere una realtà competitiva, l’unica infatti di tutto il cuneese a vantare una squadra agonistica. Oggi il Tiro a Segno di Mondovì può contare ben quattordici tiratori. Tutto questo grazie al Presidente Giorgio Sabbi, al Consiglio, allo staff e al Tecnico federale ed Ufficiale di gara UITS- CONI, Fulvio D’Alessandro.

"Sono molto contento e devo dire orgoglioso di avere nella nostra cittadina giovani sportivi di questo livello. - dichiara l'assessore allo sport Alessandro Terreno - "Mondovì ha una squadra attiva ed organizzata. Ad inizio mandato insieme al consigliere Ganzinelli abbiamo incontrato il direttivo ed alcuni atleti. Ho avuto l’opportunità di conoscere anche il Tecnico Fulvio D’Alessandro, preparatore e allenatore giovanile di primo livello, una fortuna per gli atleti avere la possibilità di essere seguiti da lui. La centralità dell'azione del Tiro a Segno monregalese, che non ricomprende solo la parte sportiva ma anche quella legata alla parte professionale del tiro, è sostenuta dalla nostra Amministrazione che si sta già adoperando al fine di supportare i futuri investimenti della sezione, a partire da quelli dedicati alla realizzazione di una nuova sede. Non si tratterà certo di un percorso facile ma l'impegno corale siamo certi potrà portare ad ottenere il risultato.’’