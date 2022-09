Covid: proroga di un mese all'obbligo di mascherina nelle strutture sanitarie

Con oggi, 30 settembre, scatta lo stop all’obbligo d mascherina sui mezzi di trasporto, mentre bisognerà ancora indossarla in ospedali, strutture socio-sanitarie e Rsa.

È una delle ultime misure del governo in carica.

Su bus, metropolitana, aerei e treni, quindi, da domani stop alla protezione delle vie aeree mentre è scattata la proroga di un mese per tutti dagli utenti ai lavoratori o visitatori negli ospedali o residenze sanitarie, hospice ecc...

La Fondazione Gimbe, nell'ultima settimana, segnala un aumento del virus del 34%, in Piemonte del 45%, con 846 casi attualmente positivi per 100mila abitanti. Calano, fortunatamente, nella nostra regione, i posti letto in area medica (4,8%) e in terapia intensiva.

Intanto da oggi sul portale www.IlPiemontetivaccina.it possono preaderire alla quarta dose gli over 12, che potranno richiederla anche in farmacia e dal proprio medico di famiglia, se vaccinatore.

Da lunedì 3 ottobre, si passerà alla chiamata diretta per gli over 60 che non hanno ancora preaderito.