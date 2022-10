Vilma Armando è il nuovo vice presidente per la Banca di Boves

La Banca di Boves comunica che in data 14/09/2022 ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Amministratore e Vice Presidente della Banca di Boves il dott. Michele Baudino, a seguito di sopraggiunti impegni famigliari che non consentono più di dedicare il tempo necessario al ruolo rivestito.

Baudino Michele è stato Amministratore storico della Banca: è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione dal 30/04/1988 e ne è poi divenuto Vice Presidente dal 09/05/2009.

Ha dedicato alla banca tempo, conoscenza, competenza, umiltà e forte spirito di appartenenza.

Con rammarico, ma in un clima di assoluta sintonia e rispetto reciproco, il dott. Baudino ha ripercorso nel suo saluto il lungo tratto di strada compiuto con la Banca, anni in cui, per usare le sue parole “ho potuto entrare maggiormente nelle dinamiche gestionali della Banca ed avvicinarmi con maggior intensità alle realtà sociali ed aggregative del territorio di competenza. Anni particolarmente importanti, per me come crescita professionale, ma soprattutto per la Cassa Rurale di Boves”.

Baudino ha lavorato in tutti questi anni tenendo ben saldi i Valori fondanti del Credito Cooperativo e lo spirito mutualistico che ispirarono i Fondatori nel lontano 1888 a dar vita ad una Banca locale per sconfiggere l’usura e per accompagnare famiglie e piccole imprese del territorio.

Il dott. Baudino ha quindi voluto ringraziare il Presidente e tutto il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per aver potuto contribuire a costruire insieme valore e servizio per la Banca e per il territorio di competenza. Ha poi ringraziato la Direzione Generale per la collaborazione e tutti i dipendenti che, per usare ancora le Sue parole “ho apprezzato e, in vari momenti, constatato lo spirito di appartenenza ad un gruppo che ci lega in un’unica realtà”.

Nella seduta del CDA successiva del 26/09/2022, la Banca di Boves ha nominato quale nuovo Vice Presidente la Sig.ra Armando Vilma, già Amministratrice della Banca dal 15/09/2010.

Armando è stata con sicurezza individuata quale perfetto nuovo Vice Presidente: dotata di forte spirito di squadra, competenza, professionalità, sensibilità, valori umani e di un ottimo bagaglio professionale che la contraddistingue da sempre, è la persona giusta per arricchire l’Istituto di un prezioso valore aggiunto.

Il passaggio di testimone conferma ancora una volta il senso di continuità nei valori, nell’impegno e nel senso di appartenenza che da sempre sono ingredienti fondamentali del successo di questo Istituto.

La Banca desidera manifestare al Dott. Baudino Michele i sentimenti di gratitudine e riconoscenza per le capacità umane e professionali dimostrate nello svolgimento dell’incarico.

Desidera inoltre augurare alla Sig.ra Armando Vilma un benvenuto nel nuovo ruolo, certa che la sua figura di Vice Presidente sarà per la Banca preziosa occasione di innovazione, rinnovamento e sviluppo.