Cuneo, s'inaugura l’autunno con un nuovo evento "Plastic Free"

Domani, domenica 2 ottobre, in concomitanza con la data nazionale, la Plastic Free continuerà la sua azione di pulizia ambientale.

La raccolta riguarderà nuovamente il Parco Fluviale Gesso e Stura, ma questa volta ci si sposta a Madonna dell’Olmo.

“Sea & Rivers Day” è il nome della quinta edizione dell'appuntamento nazionale di Plastic Free, che vedrà 247 città coinvolte in azioni di pulizia per l'ambiente.

L'obiettivo è quello di creare un effetto di sensibilizzazione unico in tutto il territorio italiano e nello stesso tempo rimuovere dalla natura plastica e rifiuti abbandonati. Anche in questa occasione Cuneo darà il suo contributo.

Le ultime raccolte avevano interessato sempre la zona del Parco Fluviale, dove sono state raccolte diverse tonnellate di rifiuti tra plastica, indifferenziata, ferrosi e pneumatici. Nonostante il Parco Fluviale si presenti impeccabile e da molti definito il “polmone verde della città”, non si sottrae all’incuria dell’uomo che, purtroppo, abbandona molti rifiuti e in taluni casi crea delle vere e proprie discariche abusive.

Grazie alla stretta collaborazione con l’Ente Parco e il Comune, la Plastic Free ha intrapreso ormai dal 2019 un percorso di ripristino di alcune aree soggette all’abbandono di rifiuti.

Questa volta il ritrovo sarà dal Santuario di Madonna della Riva (presso l’area picnic), dopo una breve passeggiata immersa nel verde si raggiungerà il punto della raccolta. L’appuntamento è fissato di pomeriggio, alle ore 14. Come di consueto i sacchi per la raccolta saranno distribuiti in fase iniziale, mentre i guanti saranno a carico del volontario.

L’ormai noto Vivaio Roagna ha nuovamente accettato di ripagare la sensibilità ambientale dei cittadini con un albero autoctono che sarà piantumato il giorno della raccolta: in questa occasione è stato donato un Castagno.



Per poter partecipare all'evento è necessario aderire all'iscrizione gratuita, accedendo a questo link .

Si ricorda che i minorenni dovranno scaricare e compilare un modulo aggiuntivo, reperibile a seguito dell’iscrizione, e consegnarlo agli organizzatori il giorno della raccolta.