Controlli su strada e per mantenere il decoro urbano: il primo resoconto della municipale di Vignolo

Da tre mesi è stato ripristinato l'ufficio di Polizia locale di Vignolo.

Durante le attività di controllo del territorio è stato identificato, anche con il supporto dell'Arma dei Carabinieri, un soggetto risultato poi irregolare sul territorio italiano.

Inoltre è stato eseguito il controllo e monitoraggio della velocità sulle strade comunali e provinciali volto a garantire una maggiore sicurezza dei residenti e dei fruitori delle strade stesse. I controlli continueranno nei mesi a seguire.

Per mantenere il decoro urbano è stato poi effettuato il controllo e monitoraggio delle aree di sosta all'interno dell'abitato e dei terreni incolti che invadono il suolo pubblico, come marciapiedi e strade.

L'amministrazione e l'ufficio di polizia locale ringraziano la cittadinanza per la stretta collaborazione dimostrata e precisano inoltre che eventuali introiti derivati dalle sanzioni amministrative del codice della strada verranno utilizzati in attività atte ad aumentare la sicurezza.