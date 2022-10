Consigli per la creazione di un sito web immobiliare performante

Il settore del mercato immobiliare conta sempre di più sulle possibilità relative alle ricerche online che, chi desidera acquistare casa, svolge con un certo criterio ormai da qualche tempo. Non a caso, tra gli immobili che sono stati venduti e acquistati durante gli ultimi tempi, oltre il 50% degli acquirenti ha trovato l’abitazione ideale proprio navigando su internet.

Questo aspetto rappresenta di fatto un cambio di passo notevole, visto che oggi il sito web è qualcosa di diverso rispetto a un semplice biglietto da visita in formato digitale. Nonostante la concorrenza con i colossi del settore del mercato immobiliare non sia affatto semplice da battere, qui vi presentiamo alcuni suggerimenti e consigli per la creazione di un sito web nel campo immobiliare.

Oggi non si tratta solo di presentare il proprio sito in modo efficace e adeguato, dato che di fatto la maggior parte degli acquirenti e dei venditori di case ha delle aspettative molto specifiche quando visitano un sito web; pertanto, il nostro sito web deve fornire in modo efficiente annunci e dati relativi alla zona in cui si colloca, il tutto integrando la SEO locale in modo adeguato ed efficiente.

Ecco le caratteristiche che vi possono aiutare a distinguere il vostro sito da quello della concorrenza.

1) Servizio di elenco multiplo integrato (MLS) e ricerca su Internet Data Exchange

Cominciamo con l'ovvio: creare un sito web che possa fornire una ricerca di proprietà, dove i dettagli saranno piuttosto rilevanti. Poniamoci dunque alcuni quesiti fondamentali che riguardano la modalità in cui gli annunci vengono integrati, fornendo un’unica esperienza di ricerca senza interruzioni.

I visitatori possono effettuare ricerche in base alle funzioni della community, come ad esempio riguardo ai servizi e a come funziona la viabilità della zona in cui si trova la casa, usufruendo di una mappa della zona con criticità e punti di forza dello stabile.

Utilizzare un modulo pop-up per acquisire lead alla prima ricerca o dopo aver visualizzato un numero X di inserzioni o aggiungere un pulsante con la funzione “registrati qui” nella pagina di ricerca. Assicuratevi di evidenziare i punti di forza della casa, senza dimenticare la possibilità di salvare tutte le ricerche che l’utente e potenziale cliente effettuerà una volta atterrato sul vostro sito web.

2) Profili di area

Il sito web deve rappresentare i quartieri e le comunità specifiche e consentire agli acquirenti di trovare facilmente ciò che stanno cercando.

3) I rapporti di mercato per il settore immobiliare

Fornire contenuti su misura che includono dati locali sulle vendite di case, sui prezzi e sui giorni di immissione sul mercato, è un ottimo modo per affermarsi come risorsa informata e mantenere potenziali acquirenti e venditori coinvolti nel vostro sito web. Ancora più importante, i rapporti di mercato offrono un'altra grande opportunità di conversione, soprattutto se saremo in grado di offrire aggiornamenti e-mail automatizzati pertinenti con gli stessi dati. Le landing page immobiliari possono essere un ottimo posto per ospitare questi rapporti di mercato.

4) Sezione fiduciaria

Una cosa è portare acquirenti e venditori su un sito web, ma tutt’altra cosa è riuscire a farli restare lì. Bisogna trovare il modo giusto senza essere troppo aggressivi per fare in modo che scelgano il nostro agente e l’intermediario per prenotare la visita dell’immobile.

I migliori siti web immobiliari dedicano spazio per mostrare la propria rete, l'influenza del mercato, le testimonianze dei clienti e altri elementi che dimostrano portata e competenza.

5) Dati integrati della zona e dello stile di vita relativo all’immobile

I migliori professionisti del settore immobiliare vendono uno stile di vita, più che una casa in sé. Lo stesso vale per i migliori siti web immobiliari. Bisogna aiutare i potenziali clienti a capire come la casa che stanno cercando si adatti alla loro lista dei desideri.

I dati integrati della community che mostrano scuole, ristoranti, parchi, attività ricreative e altro ancora nelle vicinanze vi aiuteranno a coinvolgere i visitatori del vostro sito, a dimostrare la vostra esperienza nel quartiere e, in definitiva, a convertire più lead. Idealmente, questi dati dovrebbero risiedere all'interno di una pagina dei dettagli dell'elenco.

6) Il profilo dell'agente

Gli agenti non sono solo il volto della nostra intermediazione, ma anche i costruttori di relazioni. Il sito web dovrebbe fornire uno spazio che aiuti veramente acquirenti e venditori a conoscersi. I migliori profili degli agenti includeranno testimonianze, inserzioni vendute e attive, una biografia, informazioni di contatto e un collegamento al sito web di un agente, ove applicabile.

Conclusioni

Tutti conoscono il motto che recita “Content is King”, ovvero il contenuto web è il re.

Come per qualsiasi altro settore, anche qui gli acquirenti di case cercano informazioni su com'è vivere all'interno di una comunità, motivo per cui bisogna fornire le corrette informazioni e direttive.

In sintesi, il vostro sito web deve fare tre cose per funzionare davvero:

1) Indirizzare il traffico attraverso la SEO locale per il marketing immobiliare

2) Coinvolgere i visitatori con contenuti locali pertinenti e ricerche di proprietà eleganti



3) Fornire più punti di conversione

Non sono aspetti semplici da ottenere, ma il fine ultimo è quello di creare una piattaforma valida e funzionale per il marketing immobiliare.