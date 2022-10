L’ospitalità è un’arte. Diventa Tecnico specializzato in ospitalità turistica

Come rendere unico il soggiorno nel territorio alpino cuneese, valorizzando le opportunità offerte dalla destinazione e le attività sportive outdoor, personalizzando l’offerta turistica e offrendo soluzioni per tipologie di target diversi?

Se anche tu ti stai facendo le stesse domande, AFP ha la risposta: è arrivato il momento di trasformare la tua passione in una vera e propria risorsa diventando TECNICO SPECIALIZZATO IN OSPITALITÀ TURISTICA.

Suddiviso in due fasi, per un totale di 600 ore comprese 240 ore di stage, il corso che ha sede all’AFP di Dronero, permette non solo l’approfondimento della conoscenza dell’offerta turistica outdoor - grazie a esperienze in loco con insegnamenti pratici di base sulle attività ludico sportive fruibili nel corso dell'anno, sulle peculiarità delle valli alpine cuneesi e sulla sicurezza del turista in ambiente montano -, ma anche la possibilità di acquisire le giuste competenze per individuare pacchetti turistici in ambito montano inclusivi.

Inoltre, il corso ha l’obiettivo di preparare i partecipanti alla gestione delle strutture presenti nel contesto turistico del cuneese (alberghi, chalet, hotel, rifugi alpini, uffici turistici) che spesso in relazione alle dimensioni limitate vedono affiancati i ruoli di gestione delle strutture stesse e l'organizzazione dei soggiorni, dedicando, infine, un’ultima parte alla gestione della comunicazione dell’offerta verso l’esterno con interventi di giornalisti, grafici e social manager.





Consulta la scheda del corso:

http://www.afpdronero.it/index.php?module=courses&method=detail&id=213





CONTATTI: Via Meucci 2 – 12025 DRONERO (CN)

Tel. 0171 918027 e-mail: centro.dronero@afpdronero.it