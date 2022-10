4 ottobre 2022: Educazione alla Cittadinanza europea e opportunità dall'Europa

Il prossimo 4 ottobre 2022 a Torino, dalle ore 14.30, si terrà la formazione per l’Accreditamento ERASMUS + per le scuole.

L’evento, organizzato dagli Europe Direct del Piemonte (Cuneo, Vercelli e Torino) in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, si terrà presso l’ Auditorium Città metropolitana di Torino, in Corso Inghilterra 7 (TO).

Di seguito riportiamo la scaletta degli interventi previsti:

Saluti istituzionali

Vicesindaco e Consigliera Delegata all'Istruzione _ Città metropolitana di Torino

Stefano Suraniti_ Direttore generale Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte

Uno spazio europeo per l'educazione e la formazione Massimo Gaudina _ Rappresentanza della Commissione europea in Italia

Strumenti e percorsi di educazione alla cittadinanza europea per le scuole Europe Direct Torino - Europe Direct Cuneo - Europe Direct Vercelli

Per una scuola più europea: Accreditamento ERASMUS+ una opportunità per le scuole

Tiziana Lain Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte

Ferdinando Cabrini e Margherita Ceresa _ Ambasciatori ERASMUS+ Scuola

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti. Per partecipare è richiesta la registrazione all'indirizzo https://bit.ly/3AYd0xB

Per gli insegnanti, sarà possibile richiedere l’esonero dal servizio per la partecipazione alla giornata valida ai fin della formazione del personale docente, ai sensi dell’art. 67 del CCNL/2007. Su richiesta sarà rilasciato Attestato di Partecipazione.