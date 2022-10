Ad Alba il mese di ottobre inizia col botto: domani torna il Palio degli Asini

Ottobre, un mese fondamentale per Alba: c'è la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba che richiama migliaia di persone sul territorio delle Langhe e del Roero.

Il 1 ottobre è in programma la rievocazione storica con i vari episodi messi scena dai borghi, mentre il 2 ottobre alle ore 15.30 tutti a vedere il Palio degli Asini: «Abbiamo pensato di dividere i due eventi per non appensatire troppo la giornata - afferma il presidente - così da permettere al pubblico di scegliere o entrambi o quello che si preferisce. Per noi il palio è l’evento clou, dove la tradizione ed il folklore si esprimono al massimo, nella sfida tra i borghi. La rievocazione storica meritava anche la sua importanza in un evento seperato».



E gli ultimi due eventi riguardano quello spaccato di vita medioevale che i Borghi di Alba sanno ben rappresentare: «Torna a grande richiesta il “Baccanale dei borghi” con giochi, buon cibo, folklore e atmosfera medioevale. Un format più fluido, in programma sabato 15 (ore 18/24) e domenica 16 ottobre (ore 10/19), che si svilupperà nel centro storico di Alba: le piazze interessate sono piazza Risorgimento, San Francesco, Garibaldi, Elvio Pertinace, alle quali si aggiunge piazza Rossetti e con un coinvolgimento maggiore anche per piazza Vittorio Veneto, così da evitare eventuali assembramenti eccessivi.



E la grande novità è il bis! Sabato 22 (ore 18/24) e domenica 23 ottobre (ore 10/19) arriva il “Baccanale della musica”: praticamente un bis del Baccanale con la musica protagonista al posto dei giochi. Nelle piazze Risorgimento, Elvio Pertinace, Vittorio Veneto e Rossetti vari gruppi itineranti allegreranno i passanti con musica folkloristica. Non mancherà il buon cibo proposto dai Borghi, come nel weekend precedente.

Chiudiamo con il festival della bandiera domenica 23 ottobre, alle ore 15.30, coordinato da Sergio Destefanis, lo storico presidente dei musici e sbandieratori di Alba. All’evento si esibiranno vari gruppi».