Alla festa del Pane di Savigliano arriva la creatività dei laboratori per i più piccoli

Domenica 2 ottobre - nell’ambito della Festa del Pane di Savigliano - si terrà l’iniziativa, promossa da McDonald’s, “Libera la tua creatività con i nostri laboratori”. Le attività di gioco e divertimento, inizieranno dalle 14, in Piazza del Popolo.

“Un’iniziativa alla quale teniamo molto - spiega il responsabile della società di gestione dei ristoranti McDonald’s della provincia di Cuneo, Alessandro Romano -. Un modo per far divertire ed intrattenere i bambini con le hostess messe a disposizione da noi, che faranno giocare i più piccoli con il truccabimbi, la realizzazione di origami, le letture. Inoltre a tutti loro offriremo una merenda golosa e sana: frutta e succhi di frutta. Siamo molto contenti - conclude il manager McDonald’s Romano - di partecipare attivamente ad un evento così importante per la città di Savigliano”.