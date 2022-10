Al via le prenotazioni per "Notti delle Streghe" a Rifreddo

Si avvicina sempre più l’evento più terribile dell’anno: le notti delle streghe di Rifreddo.

In questi giorni sono stati, infatti, resi noti il programma ed il sistema di prenotazioni per accedere al percorso che ormai da tredici anni caratterizza la manifestazione.

Notti delle streghe 2022 quest'anno si svolgerà su tre giorni. Come da tradizione, si articolerà su due tipologie di eventi: completamente gratuiti ed accessibili a tutti, ed altri per cui sarà necessaria un’offerta ed una prenotazione.

“Dopo gli anni di stop - spiega il sindaco Cesare Cavallo, che da sempre segue in prima persona l’evento - abbiamo voluto ritornare alle origini eliminando in biglietto di ingresso a 'Terrore nel borgo'. Inoltre abbiamo pensato di proporre lo stesso percorso su due sere: venerdì 21 e sabato 22 ottobre in modo da consentire ad un maggior numero di persone di parteciparvi. Detto in altri termini abbiamo pensato all’edizione 2022 dell’evento coma ad una rinascita”.



Entrando nel dettaglio 'Terrore nel borgo' sarà un evento a prenotazione con macro fasce orarie. Si potrà prenotare, infatti, entrambe le sere alle 20, 21 e 22 e poi per ogni orario verrà consentito l’accesso in base all’ordine di arrivo. Un sistema meno preciso di quello ormai classico con turni ogni 15 minuti ma che consentirà comunque di accedere in tempi ragionevoli all’attrazione.

In entrambe le serate saranno poi presenti spettacoli ad accesso libero sulla piazza, un mercato tematico e la possibilità di accedere alla ristorazione.

Per gli amanti della notte saranno poi proposti i party delle streghe con musica e possibilità di fruizione dei ristobar.

Non mancheranno gli eventi nemmeno domenica 23 ottobre. Giornata in cui, oltre alle escursioni naturalistico magiche sul monte Bracco, è stata aggiunta anche la Festa d’autunno - giornata contadina che porterà bancarelle, animali e spettacoli itineranti nel centro del paese.