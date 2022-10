Con le Palestre O₂ il Cuneo Volley prende una boccata d’ossigeno

Il Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo dal 3 agosto si sta allenando presso le Palestre O₂ di Cuneo, sotto l’attenta direzione di coach Giaccardi.

Strutture all’avanguardia, un’ampia gamma di macchinari e attrezzi di prim’ordine per ogni tipo di allenamento e una gestione professionale, rendono le Palestre O₂ un fiore all’occhiello per la Città.

“Mens sana in corpore sano” e se ossigenata ancor meglio! « Palestre O₂ è lieta di poter mettere a disposizione le proprie strutture per la preparazione atletica del volley maschile. Lavoriamo per rendere la stagione sportiva già carica di entusiasmo, foriera di successi e per portare insieme il Cuneo Volley nei piani più alti della pallavolo Nazionale, dove merita di essere per trascorsi e per programmazione attuale. Per noi è un onore collaborare con eccellenze del territorio per promuoverne crescita e sviluppo. Noi ci siamo!» - Fabrizio Milone amministratore delegato e Davide Chiapella responsabile generale.

Palestre O₂ ad oggi è presente sul territorio provinciale con ben 8 strutture in 6 città diverse: Bra, Cuneo, Dogliani, Mondovì, Pianfei e San Chiaffredo. Nel capoluogo cuneese sono 3 le location dove trovare la professionalità delle Palestre O₂ Zona Ipercoop, Stadio del nuoto e Michelin Sport Club.

Ogni palestra offre numerosi servizi e corsi multidisciplinari e multifunzionali per rispondere alle esigenze di ogni fascia di utenti. Con oltre 15.000 mq indoor e 5.000 mq outdoor, le palestre O₂ si prendono cura della forma fisica e salute corporale dei propri tesserati.