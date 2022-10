Inaugurato a Madonna dell'Olmo il rinnovato Cuneo training center (FOTO e VIDEO)

Taglio del nastro ed inaugurazione ufficiale, sabato 1°ottobre, per il rinnovato centro sportivo in località Piccapietra a Madonna dell'Olmo

La casa dell'AC Cuneo 1905 Olmo piò contare su due campi da calcio a 11 in erba naturale, un campo per il calcio a sette in erba naturale, un campo di calcio a cinque in erba sintetica, oltre a due campi in erba sintetica di recente costruzione, a 11 e a 7. All'interno della struttura anche due campi di padel e due da beach volley.

Presenti alla cerimonia i vertici dirigenziali del Cuneo 1905 Olmo (in primis il presidente Mauro Bernardi) i membri dell'amministrazione comunale cuneese (tra cui la sindaca Patrizia Manassero) e del Consiglio regionale, oltre a sponsor, rappresentanti delle categorie produttive del territorio, prima squadra del Cuneo, ragazzi e tecnici del settore giovanile.