Non aveva diritto al reddito di cittadinanza: il Tribunale lo condanna a due anni di reclusione

Due anni di reclusione. E’ la pena che il Tribunale di Cuneo ha inflitto a un cittadino extracomunitario, M. A. T., che da tempo percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza.

L’uomo, cittadino di nazionalità marocchina da dieci anni in Italia e residente a Saliceto, non avrebbe avuto la carta di soggiorno necessaria per usufruire del beneficio economico.



Ad accorgersi dell’incongruenza un impiegato del Comune della Valle Bormida, che ha segnalato il caso alla Procura. L’uomo, con precedenti penali, risultava intestatario di tre veicoli.