Il mese della prevenzione dentale Noi NON lo facciamo! E sai perché? Perché per noi la prevenzione e la diagnosi precoce sono talmente importanti che le offriamo tutto l’anno ai nostri pazienti.



Ma vogliamo sfruttare il MESE DI OTTOBRE per sensibilizzare i nostri pazienti, vecchi e nuovi, al fatto che oggi SI PUO’ E SI DEVE TORNARE A SORRIDERE E A MASTICARE CON I DENTI FISSI!



Pensa, questo argomento ci sta talmente a cuore, che proprio di recente abbiamo pubblicato un libro a riguardo!



L’inserimento degli impianti dentali e la preparazione di corone o ponti fissi in zirconio (una speciale ceramica super resistente) sono oggi molto semplici ed estremamente sicuri, tanto che in mani esperte come le nostre hanno percentuali di successo altissime.



Non solo: grazie al nostro protocollo DENTI FISSI IN 5 ORE, chi ha perso tutti i propri denti e ha abbastanza osso può riavere il proprio sorriso in modo veloce e indolore, nell’arco di mezza giornata.



Naturalmente anche chi ha poco o pochissimo osso, grazie alla nostra esperienza, può ritrovare il piacere di masticare e sorridere grazie agli impianti dentali. Ci vuole solo un po’ più di tempo.



Sono pochissimi ormai i casi in cui non si possono realmente mettere gli impianti ma purtroppo constatiamo che ancora oggi molte persone sono piene di paure e pregiudizi a riguardo.



Nel mese di ottobre ci metteremo quindi a disposizione di chi vorrà approfondire l’argomento e avere una valutazione attenta del suo caso per risolvere ogni dubbio!



Abbiamo una missione: evitare, a chi soffre per aver perso i propri denti, di compromettere la propria qualità di vita e consentire loro di tornare a mangiare e a sorridere con sicurezza!



