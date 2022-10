Sabato 8 ottobre, grande inaugurazione del Boves Padel Club

Si appresta ad aprire i battenti il Boves Padel Club!

Sarà la struttura più grande del Cuneese con i suoi 4000 m² interamente indoor, pronta ad accogliere i numerosi appassionati di questa disciplina che ormai non è più una novità ma una vera e propria realtà.

Aree relax e co-working, snack e warm up, 4 campi da Padel di ultima generazione e 2 innovativi multisport (Badminton, Calcio tennis e Volley), ospiteranno persone di ogni età, livello o preparazione, dando vita ad un ambiente accogliente e dinamico che stimoli la voglia di incontrarsi e trascorrere del tempo in buona compagnia.

La nostra forza principale sarà l’entusiasmo che stanno dimostrando le ragazze ed i ragazzi dello staff! L’energia e la voglia di mettersi in gioco saranno il carburante per questa splendida avventura. Particolare attenzione sarà rivolta ai più piccoli ed ai ragazzi, con iniziative sportive ed altre complementari. Anche per le Aziende attente al benessere ed alla motivazione del proprio personale ci saranno proposte ed opportunità per collaborazioni, convenzioni e spazi per le loro attività.





Per maggiori informazioni https://bovespadelclub.it/

Telefono 346-1193697

Facebook https://www.facebook.com/bovespadelclub

Instagram https://www.instagram.com/bovespadelclub/