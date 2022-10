Cuneo, alla Fondazione Peano espone Federico De Giorgi

Alla Fondazione Peano di Cuneo, nel pomeriggio di sabato 1° ottobre, con ottima partecipazione, è stata inaugurata la personale del giovane artista cuneese Federico De Giorgi.

L’esposizione, allestita nella saletta al primo piano, durerà una sola settimana e con apertura da lunedì 3 a sabato 8 ottobre, dalle 17 alle 19, chiusa solo domenica 2 ottobre. L'ingresso è come sempre libero e gratuito. Durante gli orari di apertura l'artista sarà in sala per accogliere il pubblico.

Le opere, assolutamente non figurative, tutte con titolo, sono un vero spettacolo di colori e parlano della voglia di vivere del giovane, del suo affrontare, "a muso duro", con coraggio, una vita mai stata generosa nei suoi confronti, se non per il tanto affetto di molti del quale continua a contornalo.