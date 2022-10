"Herem": a Beinette, l'esposizione fotografica di Lorena Durante e Samuele Silva

Nel pomeriggio di sabato 1° ottobre, a Beinette, in Sala Olivetti, Parco Gauberti, ha avuto luogo la partecipata inaugurazione dell’esposizione fotografica, già apprezzata (a giugno) a Mondovì e a Carrù, «herem», dei giovani fotografi monregalesi Lorena Durante e Samuele Silva.

Il titolo, ebraico, come ha spiegato Lorena Durante, parla di «luoghi colpiti da anatema», «maledizione», e il soggetto, in eleganti immagini («rubate», scattate senza autorizzazioni particolari), son edifici sacri abbandonati (da quelli fatiscenti, tra calcinacci e vegetazione dilagante, o devastati, a quelli ancora in buono stato, ma inutilizzati, polverosi, tipo la chiesa dell’ex manicomio di Racconigi).