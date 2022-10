Storie di altri mondi, a Dogliani la rassegna teatrale proposta dall’associazione culturale “Il Mutamento”

L’Amministrazione Comunale di Dogliani ha accolto con favore la proposta dell’Associazione Culturale “Il Mutamento” volta ad organizzare una piccola rassegna teatrale intitolata “Storie di altri mondi”.

La rassegna, che si propone di far tornare il pubblico nei teatri ad apprezzare lo spettacolo dal vivo, è composta da 4 opere teatrali selezionate dall’Associazione Il Mutamento: alcune di loro produzione e altre provenienti da diverse compagnie italiane.

La programmazione si svolgerà a partire dal mese di ottobre nel Teatro Sacra Famiglia e prevede:

Sabato 22 ottobre 2022 – h.21

L’uomo Tigre |Teatro Guascone - Pontedera (PI)

Di e con Andrea Kaemmerle



Il Babbo e Oreste sono due eroi del liscio, due pensionati della sagra, due giramondo, due baccagliatori che riflettono sulla vecchiaia con visioni opposte. Kaemmerle li interpreta entrambi e il risultato è sorprendente: in una notte potrete sentire le folli conclusioni di chi ha vissuto senza mai tirarsi indietro da vizi, facili seduzioni e giudizi avventati. Uno spettacolo comico che mette in scena l’essere padri con in cuore l’incertezza di un secolo imbarazzante e in pancia il sentimento di essere imbattibili come l’Uomo Tigre.



Sabato 12 novembre 2022 – h.21

Alba dell’Orrido di Elva | Il Mutamento (TO)

Drammaturgia e regia Giordano V. Amato

Con Eliana Cantone



La giovane Alba, nata a Elva, tra le montagne della Val Maira, attraversa da adolescente la prima guerra mondiale. Ormai donna lascia le montagne per realizzare il suo sogno di diventare maestra; come dote porta con sé il segreto della guerra partigiana, della quale è partecipante attiva.

Sopravviverà anche alla seconda guerra mondiale e per la prima volta, ormai cinquantenne, sarà chiamata a esprimere il suo voto nel primo suffragio universale italiano.





Venerdì 27 gennaio 2023 – h.21

Giorno della Memoria

Ciò che non muore | Il Mutamento (TO)

Con Eliana Cantone

Regia Giordano V. Amato



Ciò che non muore trae spunto dalle drammatiche testimonianze dei bambini e dei ragazzi rinchiusi nel campo nazista di Terezin, attraverso i loro racconti, le poesie, i disegni.





Sabato 11 febbraio 2023 – h.21

Il respiro del mondo| Pop Economix / Il Mutamento

con Alberto Pagliarino



Il Respiro del Mondo o più semplicemente Respiro è uno spettacolo di Teatro e Giornalismo a cura del collettivo Pop Economix che racconta la crisi climatica in modo divertente e insieme intenso. Lo spettacolo si basa su un solido lavoro di ricerca scientifica e giornalistica condotta da un team interdisciplinare composto da artisti, giornalisti e ricercatori. Sul palco due attori alternano storie vere ed esemplificazioni teatrali per raccontare in modo semplice e universale le cause e le soluzioni legate alla crisi climatica.

Il costo del biglietto è 5€.