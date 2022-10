Domenica 2 ottobre è la Giornata Nazionale del SI ad AIDO (VIDEO)

Una gran bella notizia per la Regione Piemonte e per la "Granda" tutta in particolare la città di Bra: il Testimonial della Giornata Nazionale AIDO per l'anno 2022 è Giancarlo Ferrero!

Nato nella città del Beato Cottolengo e patria di Slow Food, Bra, Ferrero è cresciuto cestisticamente prima nelle file del Basket Team 71 Abet Bra e successivamente nella società di Casale Monferrato affermandosi con Osimo, stagione 2008/09, nella massima categoria della Federazione Italiana Pallacanestro: la serie A. Nella stagione 2009/10 fa ritorno alla Junior Casale, con la quale conquista la promozione in serie A. Dopo due ulteriori campionati federali in Piemonte è protagonista negli anni 2013/'14 e 2014/'15 con il Trapani in A2. Dal 2015 gioca nella Pallacanestro Varese, dove dal 2017 ricopre il ruolo di capitano. Con la maglia azzurra, ha esordito in Nazionale nel 2009. Ha partecipato agli Europei Under 18 nel 2006 ed Under 20 nel 2008.Agli inizi della carriera sportiva ha collaborato giocando il baskin, con la società SportTiAmo, realtà sportiva della città di Bra legata alla diversa abilità.

"Siamo davvero contenti e riconoscenti ai massimi dirigenti dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule, in particolare a Daniele Damele Responsabile della Comunicazione AIDO Nazionale, per aver voluto affidare all'amico Giancarlo Ferrero l'importante testimonianza legata alla giornata che di anno in anno viene dedicata ufficialmente in tutta Italia come occasione di promozione ed informazione al "dono" - dice visibilmente soddisfatto e per certi versi emozionato Gianfranco Vergnano Presidente di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo a cui fa eco il Vice Presidente Vicario Enrico Giraudo che aggiunge: "Indubbiamente un apprezzato riconoscimento per la nostra bella "Granda" e per i tanti volontari appartenenti ai Gruppi Comunali che da oltre 45 anni si impegnano in un'azione associativa che, vista l'importante crescita in ragione delle adesioni raccolte, oggi oltre 17.000 , ne fanno un fiore all'occhiello di AIDO".

Il video appello di Capitan Giancarlo Ferrero sarà trasmesso domenica 2 ottobre durante i lavori della Giornata Nazionale AIDO 2022 che si terranno in diretta streaming dalla città di Reggio Calabria in occasione della tavola rotonda programmata nella sala convegni del Grand Hotel Excelsior alle ore 11.00 del 2 Ottobre 2022.

Nei giorni successivi sarà poi possibile vedere e apprezzare il video appello di Giancarlo Ferrero legato all'adesione e stimolo ad un gesto generoso, altruista, d'amore verso i pazienti, anche su sito e social di AIDO Nazionale (https://www.facebook.com/Aido.odv / https://www.youtube.com/AIDONazionale).