Calcio Serie D: il Vado espugna Fossano, blues sconfitti 2-0 (rileggi il LIVE)

FOSSANO-VADO 0-2 (Lo Bosco, Bane)

94' Fine partita, il Vado vince 2-0. Il Fossano ci prova fino all'ultimo ma non riesce ad evitare la quinta sconfitta consecutiva

91' ammonito Cannistrà

91' Manno ruba palla a Scotto e si invola verso la porta ma viene neutralizzato da Chiavassa in uscita

90' assegnati 4 minuti di recupero

88' out Castelletto, dentro Mele

85' gran destro al volo di Spadafora da posizione defilata, Ascioti si rifugia in corner

84' cambio Vado: esce Lo Bosco, entra Djwomo

82' esce Delmastro, in campo Spadafora

80' Viassi inserisce Tarantino per Tounkara

77' Castiglione e Ropolo in campo per Capano e Capra

76' Malltezi rileva Mazzafera tra i padroni di casa

75' nel miglior momento del Fossano il Vado trova il raddoppio. Corner di D'Iglio, Bane infila Chiavassa

75' cambio Fossano: esce Fogliarino, entra Bellucci

74' Manno per Capra, gran tiro deviato in corner da Chiavassa

70' cambio Vado: esce Di Renzo, in campo Manno

67' ammonito Tounkara per proteste

63' Vado ad un passo dal raddoppio. Capra serve Spanu che serve Di Renzo, la cui conclusione termina a lato. Grande occasione sciupata dagli ospiti

55' contropiede Vado: Spanu appoggia per Di Renzo, conclusione fiacca ed imprecisa

47' Mazzafera è il primo ammonito del match

46' iniziata la ripresa

45' fine primo tempo

45' azione personale di De Souza. Pregevole conclusione di esterno destro leggermente a lato

40' padroni di casa pericolosi con Fogliarino che ruba palla e batte a rete, Ascioti si oppone

37' Fossano ad un passo dal pareggio. Cannistrà ha la palla buona sul destro ma mette a lato da posizione favorevole

33' i padroni di casa faticano a trovare sbocchi in fase offensiva. Vado ordinato e sempre in agguato in virtù di un superiore tasso tecnico

29' il Fossano ci riprova, ancora da corner e ancora con Scotto. Pallone nuovamente sul fondo

18' risposta blues con Scotto che, su sviluppi di un corner, colpisce di testa ma non inquadra la porta

11' ospiti in vantaggio. Cross di Spanu, Lo Bosco insacca di testa

5' ospiti insidiosi con Spanu, discesa sulla sinistra e diagonale di poco a lato

1' fischio d'inizio del direttore di gara (ore 14,57)

Alle 15 fischio d'inizio di Fossano-Vado, sesta giornata del girone A di Serie D.

Le scelte di formazione di Viassi e Didu:

Fossano (4-2-3-1): Chiavassa, Delmastro, Cannistrà, Scotto, D'Ippolito; Mazzafera, Tounkara; Galvagno, Fogliarino, Coulibaly; De Souza. A disp: Ricatto, Spadafora, Medda, Reda, Tarantino, Malltezi, Costantino, Bellucci, Marin

Vado (4-3-3): Ascioti, Codutti, Ghigliotti, Bane, Spanu; Capano, D'Iglio, Castelletto; Di Renzo, Lo Bosco, Capra. A disp: Fresia, Ropolo, Manno, Djwomo, De Bode, Casazza, Castiglione, Mele, Emane