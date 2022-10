Mondovì tra i partecipanti della 50ª Albuquerque International Balloon Fiesta

C’è anche la Città di Mondovì tra i numerosi partecipanti all'Albuquerque International Balloon Fiesta, la più grande manifestazione internazionale dedicata al volo in mongolfiera, di cui è in corso in questi giorni la 50ª edizione.



"La nostra mongolfiera istituzionale - spiegano il sindaco Luca Robaldo e l’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno - sta rappresentando l'Italia a questa incredibile manifestazione. Un evento unico al mondo, che richiama migliaia di spettatori e decine di equipaggi, e che rende il New Mexico una terra cui guardando i piloti di ogni Paese. Siamo particolarmente orgogliosi che l'equipaggio monregalese sia stato invitato e grati alla Fondazione Crc per aver sostenuto la spedizione negli Stati Uniti".



La mongolfiera della città, in gestione alla Slow Fly di Paolo Oggioni, sorvolerà Albuquerque più volte in questi giorni, garantendo a Mondovì e al Monregalese una visibilità mai avuta prima.



"Mondovì e Mongolfiera sono un binomio indissolubile - concludono sindaco e assessore - e questo è il primo tassello che la nuova Amministrazione ha inserito in un percorso di promozione più ampio, avviato negli anni scorsi e che vedrà un sempre maggiore impegno a fianco dell'AeroClub e dei tanti appassionati".