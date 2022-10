Al via un nuovo corso per diventare Arbitro di Pallavolo F.I.P.A.V.

Il Comitato Regionale F.I.P.A.V. Piemonte organizza, a partire dal mese di ottobre 2022 un nuovo corso per diventare Arbitro Federale di Pallavolo.

La partecipazione al corso è completamente gratuita, ed è propedeutica alla direzione delle gare dei campionati organizzati dalla F.I.P.A.V. nei territori in cui si risiede (nel nostro caso nel territorio delle province di Cuneo e Asti)

Per la direzione delle gare, agli arbitri viene riconosciuto un rimborso spese per la trasferta, una diaria e, per i ragazzi frequentanti le scuole superiori, l’attività arbitrale da diritto al riconoscimento di crediti formativi.

Diventare Arbitro di Pallavolo è sicuramente una scelta dettata da una grande passione sportiva, e da uno spiccato senso di responsabilità; è un impegno importante che richiede una attenta preparazione tecnica, ma che, nel corso della propria carriera, darà a ciascuno la possibilità di vivere intense emozioni e ottenere grandi soddisfazioni sportive.

Se hai tra i 16 ed i 54 anni, entrare a far parte del settore arbitrale è semplice: basta iscriversi al corso gratuito per Ufficiali di Gara FIPAV collegandovi al link https://forms.gle/V1PbDEd6oqzUm7S56 e compilare il format di adesione, oppure mandare una mail a: arbitri@fipavcuneoasti.it – per ricevere maggiori informazioni sull’attività arbitrale e sulle modalità di svolgimento del corso, che si terrà, nel pieno rispetto delle normative e dei protocolli sanitari per il contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19, con lezioni teoriche a distanza e sessioni pratiche in presenza.

SCADENZA ISCRIZIONI: 15 OTTOBRE 2022

Per info: arbitri@fipavcuneoasti.it – Tel. 347-2986162