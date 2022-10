A Savigliano nuovi appuntamenti autunnali con “Leggo e creo”, rivolti alle famiglie 0-6 anni

Sono ripartiti gli appuntamenti con la lettura rivolti ai più piccoli nel mondo di Oasi Giovani: le passeggiate con i libri per famiglie 0-6 anni “Leggo e creo”. Dopo il primo appuntamento del 29 settembre, sono all'orizzonte altri tre giovedì tutti idealmente colorati delle sfumature di questa stagione. Il 6, 20 e 27 ottobre – alle 16.30 – presso il parco di palazzo Longis, in via Torre de Cavalli. Oltre che a fare da cornice, l'autunno e la natura saranno protagonisti anche delle storie che verranno lette ai piccoli partecipanti. È consigliato vestirsi per stare all'aperto e portare con sé una coperta da stendere sul prato (in caso di maltempo ci si sposterà al coperto).

Alla guida dell'iniziativa, come sempre, Romina Panero, illustratrice di album per bambini ed esperta in promozione della lettura per l'infanzia. «Siamo partiti nel 2018, ed ora siamo alla quinta edizione – spiega –. Già nel primo appuntamento di giovedì scorso abbiamo potuto riabbracciare bimbi, nonni, mamme e papà che afferiscono ai servizi all'infanzia di Oasi Giovani. Dopo questi appuntamenti autunnali, avremo poi in programma dei momenti in versione natalizia».

“Marameo, leggo e creo” rientra nel progetto “Nati per leggere” e si avvale della collaborazione con la biblioteca civica saviglianese “Luigi Bàccolo”, da cui i libri vengono presi in prestito. Prenotazione tramite Whatsapp al 392. 6065758.