Avis in festa a Borgo San Dalmazzo: 600 donazioni nei primi nove mesi del 2022 [FOTO]

472 donatori attivi e circa 600 donazioni di sangue effettuate nei primi nove mesi del 2022. Sono questi i numeri dell'Avis di Borgo San Dalmazzo presieduto da Renzo Fronti. Domenica 2 ottobre l'associazione ha celebrato la tradizionale Festa annuale.

Prima la deposizione dell’omaggio floreale alla lapide in ricordo dei soci defunti e alle tombe dei presidenti Giuseppe Fiore, Francesco Piccardo, Adriano Borgetti e Franco Armellini. Poi la messa presso la parrocchia di San Dalmazzo e la cerimonia pubblica di consegna delle benemerenze ai donatori e delle borse di studio ai figli dei donatori vincitori del relativo bando di concorso.

All'evento hanno partecipato la sindaca Roberta Robbione con la vice Clelia Imberti e la consigliera Katia Manassero.

Per la scuola media sono stati premiati Luca Sasso, Luca Goletto, Ilaria Sordello.

Per le scuole superiori le borse di studio sono andate a Francesca Peano, Ilaria Risso, Giorgia Giroldo, Gaia Pirotti.

Per il diploma di maturità sono stati premiati Anna Oggeroe Simone Giroldo.

Menzione speciale a Paolo Tomatis, Sveva Quaranta, Francesco Ponzo, Greta Perron, Lorenzo Giroldo, Erik Pirotti, Emiliano Camperi, Paola Garino, Nicola Giordano, Beatrice Giraudo, Silvia Peano, Giorgia Quaranta, Elisa Borsotto, Martina Giordano, Rachele Vaira.

La consegna delle benemerenze ha riguardato i donatori arrivati al traguardo delle 8, 16, 24, 50, 75 e 100 donazioni: Alberto Tomatis (100), Aldo Tomatis, Wilma Martini, Marco De Santis (75), Sergio Brignone, Guido Garnero (50), Valter Costamagna, Claudia Giordano, Davide Giraudo, Marco Mittone, Davide Nano, Traian Popa Puiu, Alessandro Rosso (24), Fulvio Castellino, Luisa Giraudo, Alba Grosso, Matteo Landra, Gianmaria Rossi (16), Donatella Bernardi, Denis Bima, Silvia Garelli, Ornella Giacobbe, Erica Giorgis, Luisa Giraudo, Maurizio Giraudo, Federica Oberto, Lorenzo Rubiolo, Daniele Tallone, Stefano Usai (8).

Una targa speciale è stata consegnata ai soci che hanno interrotto le donazioni per motivi di età o salute: Bruno Dardanelli, Giovanni Revello, Michele Borsotto, Walter Giordanengo, Maria Lovera, Gian Paolo Ruffino e Giuseppe Rosso. “Grazie ai soci donatori per l'impegno, la costanza e la solidarietà dimostrati nel dono del sangue, dono di speranza per chi lo riceve, segno di generosità e di valore per la persona che lo compie”, era riportato sulla targa.

La giornata di festa si è chiusa con il pranzo sociale presso l'hotel La Ruota di Pianfei con tradizionale lotteria e intrattenimento musicale.