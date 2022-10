“Costruire il futuro", la diocesi di Cuneo-Fossano organizza incontri per confrontarsi sul tema del lavoro

“Costruire il futuro" è il titolo della nuova serie di incontri organizzati dalla Pastorale giovanile della Diocesi di Cuneo-Fossano con alcuni giovani appartenenti a varie associazioni e gruppi della Granda (Pastorale del Lavoro Diocesi Cuneo – Fossano, Acli, Cisl, Confcooperative, Associazione Papa Giovanni XXIII) per confrontarsi sul tema del lavoro.

L’iniziativa si rivolge a giovani tra i 18 e i 30 anni che vogliano partecipare attivamente ad uno scambio di opinioni e idee e prevede un primo incontro per l’8 ottobre 2022 alla gelateria “Chiocciola degli Angeli” di Viale Angeli a Cuneo, seguito da 4 incontri, sempre al sabato, con cadenza bisettimanale: il 22 ottobre, il 5 novembre, il 19 novembre e il 03 dicembre, sempre con modalità e location differenti.

E’ richiesto a tutti i partecipanti un contributo simbolico di 10 euro, da corrispondere al primo incontro. L’iscrizione si può effettuare inquadrando il QR-code presente sulla locandina del corso (in allegato).

“Ci siamo impegnati a preparare questa serie di incontri – dicono i responsabili dell’organizzazione del corso, Sara Mattalia e Gabriele Farina - per promuovere il confronto e lo scambio di idee tra giovani, sul tema del lavoro, un argomento che tocca nel vivo la nostra generazione. Pensiamo che "unire le forze" nel senso di fare gruppo a livello territoriale sia importante per avere un peso politico e sociale e quindi poter costruire il futuro nel modo in cui lo immaginiamo noi giovani”.

Per informazioni e contatti: 3890447088 (Sara Mattalia), 3664203501 (Gabriele Farina).