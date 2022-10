La Granda ostaggio dei pirati informatici: è la provincia più violata del Piemonte

Peggio di Torino sul podio del crimine solo Rimini (5.502 ogni 100.000 abitanti) e Milano (5.985 denunce ogni 100.000 abitanti) che è la città - come vuole la tradizione cinematografica ‘poliziottesca’ - meno sicura in Italia. COME VA IN PIEMONTE

Mentre sono stati 310 i furti in esercizi commerciali, 1.538 i furti in abitazione, 66 rapine e 17 rapine in abitazione, 24 rapine in pubblica via, 9 rapine in esercizi commerciali, 82 estorsioni, nessuna rapina in banca, così come nessun reato di usura. Una sola la denuncia per associazione per delinquere, nessuna denuncia per mafia, cinque quelle per riciclaggio di denaro.