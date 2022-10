Cuneo, posticipata la chiusura di corso De Gasperi in occasione dell'Oktoberfest

Fatte le opportune valutazioni in merito ai carichi di traffico dopo i primi giorni di apertura dell’OKTOBERFEST 2022, si segnala che a partire da oggi, 3 ottobre, la chiusura di Corso Alcide de Gasperi (nel tratto compreso tra Corso Francia e Via San Maurizio escluse) nei giorni feriali inizierà alle ore 19.30 invece che alle ore 18, come precedentemente indicato. (leggi qui le altre modifiche alla viabilità)

La chiusura posticipata alle 19.30 riguarderà quindi le seguenti giornate: lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7 e lunedì 10 ottobre.