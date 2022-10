I bambini di San Michele Mondovì in campo per l'ambiente con "Puliamo il mondo"

Anche quest’anno il Comune di San Michele Mondovì ha aderito alla campagna nazionale "Puliamo il mondo".

Lo scorso fine settimana, in occasione della 30^ edizione dell'iniziativa, tantissimi bambini, in collaborazione con Proteo Cooperativa Sociale Mondovì sono scesi in campo per l'ambiente.

Venerdì 30 settembre è stato organizzato in teatro un incontro dedicato agli alunni delle classi 5^ primaria e 2^ secondaria per responsabilizzare i cittadini del futuro alle tematiche ambientali. In particolare questo interessante appuntamento è stato incentrato sulle tematiche della transizione ecologica. A seguire un partecipato lavoro da parte degli alunni di pulizia e raccolta rifiuti lungo le strade del centro paese.