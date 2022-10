Inaugurato a Scarnafigi l'anno Lionistico locale

Si è svolta, presso il Ristorante “Il Nuovo Monarca” di Scarnafigi, l’Assemblea di inizio anno Lionistico.

Il Presidente Matteo Quaglia ha portato all’attenzione dei soci il bilancio consuntivo, il quale ha evidenziato un intensa attività di service, e quello preventivo che, coerentemente alle risorse disponibili, cercherà di dare risposte ai bisogni che le famiglie che vivono nelle comunità del territorio di nostra competenza.

"Sarà un anno molto complicato, pur tenendo presenti i temi tipici del Lionismo - ha detto il presidente -, dunque vista, diabete, ambiente e cancro pediatrico, cercheremo di intercettare i bisogni, anche in collaborazione con altre Associazioni, che si verranno a creare in forza delle criticità economiche dei prossimi mesi. Cercheremo di essere vicini, come del resto stiamo facendo da tempo, sia alle scuole, luoghi di crescita delle nuove generazioni, sia delle istituzioni che aiutano e seguono gli anziani. Dunque un’attività a tutto tondo che cercherà di porre in essere azioni di forte ed adeguata prossimità ai bisogni più urgenti.”

Ha partecipato alla riunione il Presidente di Zona Luca Mellano il quale ha evidenziato l’importanza di costruire Services insieme ad altri Clubs, “Insieme, come dice il nostro Presidente Internazionale, si riesce a costruire progetti di maggior impatto e efficacia.”

Durante la serata è stata consegnata la Pin per i suoi primi cinque anni di appartenenza al nostro sodalizio, al nostro Amico Socio Angelo Quaglia.