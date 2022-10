Perlo, grande successo per la Castagnata

Grande successo a Perlo per la Castagnata organizzata dall'Associazione Amici di Perlo in collaborazione con i Comuni di Perlo e di Nucetto.

Sono state numerose le persone che sabato 1° ottobre hanno partecipato all'iniziativa dal Piemonte e dalla vicina Liguria con un ospite apprezzato da tutti, il consigliere regionale Paolo Bongioanni che ha contribuito attivamente alla cottura delle castagne.

"È stata una bellissima giornata di festa e di amicizia per la nostra comunità - ha detto Simona Rossotti, sindaco di Perlo -. Un grande ringraziamento al presidente Lorenzo Benzo, ai ragazzi dell'Associazione e a tutte le persone che in modo attivo hanno collaborato per l'ottima riuscita dell'evento. Siamo davvero felici che sia stato con noi Paolo Bongioanni, che è presente in tutte le nostre iniziative, ci segue e ci aiuta. Davvero dobbiamo essergli grati per la sua amicizia, collaborazione e professionalità al servizio del nostro territorio".

Identica gratitudine verso Bongioanni è stata espressa dal presidente dell'associazione "Amici di Perlo" Lorenzo Benzo, che ha detto: "Ringrazio il sindaco Simona Rossotti per la collaborazione attiva che ci unisce in tutte le iniziative e il consigliere Bongioanni per esserci davvero vicino con umanità e passione per le cose che fa. La castagnata, assieme al Raduno dei Trattori, è un momento molto atteso e apprezzato da tutti".



Il consigliere regionale Paolo Bongioanni ha ringraziato il sindaco e il presidente e portato ai presenti il saluto della Regione Piemonte, complimentandosi per come il piccolo Comune sia attivo e realizzi iniziative interessanti: "Vi esprimo grande apprezzamento per la vostra dinamicità che dimostra il grande amore che avete per il paese. Per me è sempre un piacere venire a Perlo perché è un comune bellissimo e da parte mia avete il massimo sostegno per tutte le cose che fate e farete".

Il Comune e l'associazione stanno già preparando le prossime iniziative che, come sempre, punteranno a valorizzare le persone e il territorio.