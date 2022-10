“Caro energia e aumento dell'inflazione stanno portando il Paese in recessione” [VIDEO]

“L'autunno non sarà facile per il problema del caro-energia e dell'aumento dell'inflazione”. È quanto ha dichiarato Domenico Massimino, vicepresidente nazionale di Confartigianato Imprese a margine del quarto appuntamento di “Esperienze Artigiane sul Palco” organizzato domenica 2 ottobre presso le officine delle Dronero Carpenterie.

Massimino ha fatto il punto sul settore metalmeccanico e artigiano in generale: “Su un'azienda come questa l'impennata sconsiderata dei costi incide tantissimo. L'inflazione poi si ripercuote fortemente sulle imprese, con l'aumento dei tassi e delle rate mensili che si vanno a pagare sui mutui”.

“Abbiamo necessità con il nuovo Governo di mettere in campo iniziative per calmierare il prezzo dell'energia e anche per frenare l'aumento dell'inflazione che sta portando il Paese in recessione”, conclude Massimino.