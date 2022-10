Arriva la 18° Giornata del Contemporaneo a Cuneo con l’artista Domenico Olivero

L'artista Domenico Olivero è fra i partecipanti della diciottesima giornata del contemporaneo ideata dall'Amaci, Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, con un incontro culturale sul tema del colore, che si svolgerà l'8 ottobre presso il suo studio artistico, a Cuneo in Corso Nizza 22, in forma di colazione, dalle ore 7,30 alle 08,30.

L'Amaci è un’associazione non profit che oggi riunisce 24 tra i più importanti musei d’arte contemporanea in Italia. Nata nel 2003 con lo scopo di sostenere l’arte contemporanea e le politiche istituzionali legate alla contemporaneità, AMACI si propone di consolidare ogni anno di più il suo ruolo di realtà istituzionale e di punto di riferimento per la diffusione dello studio e della ricerca artistica contemporanea in Italia e all’estero.