Pubblico entusiasta, musica e voglia di festa all’inaugurazione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”

Oggi, lunedì 3 ottobre, il Paulaner Oktoberfest Cuneo ospiterà al Pala eventi, dalle 19.30, la presentazione della stagione 22/23 del Cuneo Volley, con la presenza di Maurizio Colantoni, giornalista e voce della pallavolo italiana nelle telecronache ufficiali. Sponsor, tifosi e gli appassionati del mondo biancoblù saranno accolti dalla prima squadra e dal numerosissimo settore giovanile, per scoprire in anteprima le nuove divise da gioco e i progetti futuri. Nel Padiglione principale invece, dalle ore 20, ci penserà la Juhej Band ad allietare la serata dei commensali, con i canti della tradizione bavarese e non solo.