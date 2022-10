Asl CN1: nuovo Primario alla Medicina Legale

Massimiliano Meli è il nuovo direttore della struttura complessa Medicina legale dell’Asl CN1.

50 anni, nato a Catania e residente a Cuneo, il dr. Meli ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia a Catania con il massimo dei voti e la lode e si è specializzato in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l’Università di Palermo, sempre con lode.

Dal giugno 2020 era già sostituto del Servizio di Medicina Legale della CN1 dal giugno 2020, dove era stato assunto nel 2004, lavorandovi ininterrottamente, con l’eccezione di una breve parentesi nel 2019 presso l’ASP di Trapani, distretto di Mazara del Vallo.

Una curiosità: nel 2006, per 4 mesi, è stato richiamato dall’Esercito Italiano in qualità di Ufficiale Medico presso il 2° Reggimento Alpini di Cuneo, partecipando, per due mesi all’Operazione ISAF (International Security Assistance Force) in territorio afgano.

Professore a Contratto sia ai corsi di Laurea delle professioni sanitarie sia a quello di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino, il dr. Meli, ha conseguito due Master di secondo livello in Clinical Risk Management e in Criminologia e Scienze Psichiatrico Forensi ed una seconda laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Ha al suo attivo numerose pubblicazioni e partecipazioni a corsi e convegni anche in qualità di relatore e organizzatore.