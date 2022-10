Savigliano: una "serata in chirurgia" per presentare il nuovo reparto

“Una serata in Chirurgia” è l’evento organizzato dall’Asl Cn1, con il patrocinio del Comune di Savigliano per presentare il nuovo reparto dell’ospedale di Savigliano con le sue attività. L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, è in programma il prossimo 12 ottobre, alle ore 21, presso la Crusà Neira e sarà condotta dal nuovo primario Luca Petruzzelli.

Dopo l’introduzione del direttore generale Giuseppe Guerra e il saluto del sindaco Antonello Portera è previsto un breve intervento del primario emerito Giacomo Massè, con un excursus sulla storia del nosocomio. A seguire il dottor Petruzzelli e la coordinatrice Alessia Panetta che, con l’ausilio di un video girato dall’Ufficio Stampa aziendale, illustreranno l’organizzazione del nuovo reparto.

A proposito di innovazione in chirurgia, Paolo Viazzi parlerà del nuovo duodenoscopio donato dagli Amici dell’Ospedale e Piercarlo Sciandra dell’attività di day surgery, mentre Mariachiara Benedetto illustrerà il percorso del paziente con diagnosi oncologica e Ginevra Lamanna si soffermerà sulla chirurgia senologica.

Infine, toccherà a Davide Cussa affrontare il tema del trauma center. Conclusione alle 22.30 con un rinfresco curato dalla Scuola Arti Bianche di Savigliano.