A Bagnolo Piemonte si inaugura l'anno accademico 2022-2023 dell'Università delle Tre Età

Lunedì 3 ottobre alle 21 verrà inaugurato, al teatro Silvio Pellico di Bagnolo, il nuovo Anno Accademico 2022-2023 dell’Università delle Tre Età “Prof.ssa Lidia Vottero” e verranno presentati i corsi direttamente dai docenti. Alla fine dell’evento ci sarà un rinfresco.

Il saluto del Presidente Erik Lazzari: «Gentili associati, amici ed amiche a nome del Consiglio Direttivo porgo il benvenuto a tutti coloro che parteciperanno, giorno per giorno, alle lezioni nell’imminente Anno Accademico 2022-2023 e auguro un percorso ricco di gratificazioni intellettuali e umane.



L’obiettivo è mantenere la continuità e l’alternanza di quanto affrontato negli anni precedenti, pur introducendo nuovi corsi e organizzando eventi socio-culturali.



La sete di conoscenza non ha limiti di età, pertanto l’Università delle Tre Età di Bagnolo Piemonte è aperta a tutti, giovani e meno giovani.



Il Corpo Docente, serio e altamente qualificato, trasmetterà nozioni tali da permettere a ciascuno di ampliare il proprio bagaglio culturale e di valorizzare le esperienze in ambito didattico e formativo.



L’UniTre non è soltanto un luogo di studio ma è anche un punto di incontro a favore della socializzazione. Invito tutti i ragazzi e le ragazze a partecipare attivamente ai corsi: siete il nostro futuro. Albert Einstein sosteneva di “Non considerare mai lo studio come un dovere, ma come un’invidiabile opportunità”»

«Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per il sostegno che garantisce all’UniTre, la Bene Banca – Credito Cooperativo di Bene Vagienna – con sede in Bagnolo per l’impegno assunto a favore dell’associazione, il Corpo Docente e coloro che si sono impegnati affinché questo progetto possa concretizzarsi», conclude il direttivo.