Back to school 2022-2023 alla International School - Helen Doron English di Moretta

All’International School continuiamo a lavorare per voi, a settembre abbiamo avuto iscrizioni, demo lessons gratuite, open days per fare conoscere i nostri programmi linguistici, e ora stiamo programmando, organizzando e pianificando il nostro prossimo anno linguistico 2022-2023 con i corsi in lingua inglese, spagnolo per bambini, ragazzi e adulti.

Helen Doron English, integrato dal movimento, i giochi, la musica e la cura degli insegnanti, crea un ambiente in cui bambini e ragazzi possono assorbire l’accento inglese, fare pratica con le prime parole ed ampliare il proprio vocabolario in modo naturale.

Un mondo in cui imparare l’inglese può essere facile e divertente.

Con Helen Doron English, i bambini vengono sempre per primi. Abbiamo sviluppato un modo di insegnare che parla loro direttamente in una lingua che comprendono e che garantisce i migliori risultati. Promettiamo di immergere tuo figlio in un mondo di personaggi colorati, giochi fantastici, storie e canzoni accattivanti.

Il metodo di insegnamento e apprendimento Helen Doron si basa su anni di esperienza e conoscenza. La nostra attenzione per rendere divertente l'apprendimento, piccoli gruppi, ascolto di sottofondo e rinforzo positivo è stata testata nel tempo. Ogni classe è progettata con una varietà di attività per soddisfare ogni stile di apprendimento. I nostri materiali di apprendimento unici presentano storie, canzoni e animazioni originali per rendere l'apprendimento gioioso e stimolante.

Per adulti nuove tecniche e metodologie linguistiche dove apprendere un idioma diventa una gioia e non una noia.

Novità: Parte il progetto “ ENGLISH LANGUAGE WORKSHOP FOR KIDS”.

A richiesta di molti genitori, da ottobre 2022 apriremo i laboratori / workshop in lingua inglese, i bambini trascorreranno con noi un pomeriggio approcciando al bambino al mondo della lingua inglese. Si svolgerà una volta a settimana, per bambini tra 3 e 15 anni, per informazione dettagliata chiamare direttamente la scuola.

Quest' anno abbiamo più di 10 corsi aperti per bambini e ragazzi tra 3 anni e 15 anni con orari flessibile e adatti a tutte le vostre esigenze, offriamo demo lessons gratuite con previo appuntamento, iscrizioni ancora aperte fino al 15 ottobre 22, sconto fratelli, iscrizioni limitate a raggiungimento numero allievi

Per ulteriori informazioni chiamare al 348.9598293 o scrivere a saluzzese@helendoron.com