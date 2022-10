Atletica, doppietta di Anna Arnaudo a Modena: successo nei 3000 siepi e nei 5000

Quinto posto (135 punti) per il Battaglio CUS Torino femminile nella Finale Nazionale dei CdS Under 23 su pista, svoltisi nel fine settimana a Modena.

Un solo punto di distacco separa il club torinese dal quarto posto dell’Assindustria Sport mentre il terzo posto dell’Atl. Vicentina è a 25 punti. Per la cronaca, lo scudetto va alla Bracco Atletica davanti all’Atl. Studentesca Rieti Andrea Milardi.

Doppietta per Anna Arnaudo che si aggiudica i 3000 siepi in 10:25.41 e i 5000 in 16:37.69.

Per Great Nnachi arriva invece il successo nell’asta con 3,85 (falliti i tre tentativi a 4,35) e il terzo posto nel lungo con 5,91 (+0.7).

Medaglia d’argento per le lanciatrici Sara Verteramo, seconda nel peso con 13,88, ed Elisa Foresta, seconda nel martello con 55,26. Bronzo per Silvia Zampaglione sui 1500 con 4:46.30, mentre sugli 800 è sesta in 2:17.20.

Sfiora il podio Sofia Giovannini nella marcia, quarta in 28:30.88. Da segnalare anche il quinto posto di Giulia Maritano sui 400 (57.95) e due sesti posti della multiplista Beatrice Carpinello sui 400hs (1:08.08) e nell’alto (1,65). Nono posto per Ilaria Zanetti nel disco (28,74) e per Valeria Brignolo sui 100hs (16.95 (+0.9); Zanetti e poi 12ma nel giavellotto con 21,73.

Chiudono al 10mo posto Carlotta Cera nei 200 con 26.15 (+0.4) e Ilaria Rebagliati nel triplo con 9,92 (+0.6); 11ma Chiara Gillone sui 100 in 13.34 (+0.4).Squalificata la 4x100 (Gillone, Brignolo, Cera, Nnachi) mentre la 4x400 (Cera, Zampaglione, Carpinello, Maritano) chiude ottava in 4:03.83.