Isiline ancora al fianco della Cuneo Granda Volley

Un’altra stagione con la Cuneo Granda Volley: anche quest’anno, il terzo consecutivo, Isiline è al fianco della squadra cuneese come “Gold Sponsor”.

Le “gatte”, che si apprestano ad affrontare il campionato di Serie A1 con un roster profondamente cambiato e rinnovato ma sempre con lo stesso entusiasmo, potranno contare ancora sul supporto del provider saluzzese: anche alla luce degli ottimi risultati della scorsa stagione e delle numerose dirette televisive, Isiline infatti, prosegue con l’accordo di brandizzazione totale della maglia del libero di tutte le squadre, dalla Serie A1 fino alle giovanili della Granda Volley Academy.

Va avanti, inoltre, il percorso di valorizzazione del territorio e delle strutture sportive cuneesi: anche per questa stagione, per staff, fotografi, addetti stampa e per tutto il pubblico che assisterà alle gare sarà possibile collegarsi alla rete del Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta, messa a disposizione proprio da Isiline.

Realizzata interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), la rete del Palazzetto dello Sport permette, tra l’altro, la trasmissione dei match in streaming e per i tanti professionisti della comunicazione presenti ad ogni match delle cuneesi: anche il pubblico avrà libero accesso alla rete, per usufruire della connessione ultraveloce e condividere contenuti sui social alla velocità della luce.

“Proseguiamo questo accordo con rinnovato entusiasmo, visti anche gli ottimi risultati sportivi ottenuti nella scorsa stagione – spiega Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline -. Non vediamo l’ora che inizi il nuovo campionato per tornare al Palazzetto insieme ai tanti spettatori che sicuramente sosterranno la squadra sugli spalti”.

“L’innovazione tecnologica fa parte della nostra quotidianità – aggiunge Paolo Cornero, direttore generale della Cuneo Granda Volley -. Poter affrontare i grandi cambiamenti nel mondo delle infrastrutture di comunicazione sapendo di avere al nostro fianco un’azienda leader del settore ci rende orgogliosi oltre che sicuri di poter giovare sempre del massimo risultato. Insieme per crescere e innovare, offrendo novità e opportunità a tutti i nostri partner oltre che ai nostri appassionati e sempre più numerosi tifosi”.

Anche quest’anno viene quindi confermata una partnership strategica per entrambe le realtà, che ha come obiettivo principale il sostegno al territorio cuneese e ad una delle sue realtà sportive più importanti.