Tennis: Stefano Battaglino si impone all'Open del Tartufo

È Stefano Battaglino (2.1) il vincitore della decima edizione dell'Open del Tartufo, torneo di tennis andato in scena sui campi di San Cassiano ad Alba.

Il tennista albese, attualmente tesserato per il Forte Village di San Salvatore Monferrato ha superato in finale l'amico Alessandro Ceppellini (2.2), alfiere del Tennis Park di Genova. È stato un match tra le prime due forze del seeding, in cui Battaglino ha sin dall'inizio dimostrato la propria superiorità da fondo campo, cercando molto il rovescio dell'avversario e sorprendendolo spesso con smorzate ben calibrate.

Il risultato finale di 6-1, 6-2 è lo specchio di un match in cui il tennista cresciuto sui campi del TC Alba non ha avuto difficoltà. In semifinale Battaglino aveva sconfitto facilmente Motta, mentre Ceppellini aveva superato senza patemi Costa. La chiusura del tabellone di terza categoria è stata vinta da Raiteri mentre nel quarta si è imposto Santos Wallace. Come ricordato dal Presidente del Centro Sportivo San Cassiano Lorenzo Cane si è trattato di una edizione record con oltre venti giocatori di seconda categoria.

Durante la premiazione è intervenuto anche il Consigliere con delega allo Sport del Comune di Alba Daniele Sobrero, accompagnato dai main Sponsor dell'evento LiveTech e Banca d' Alba.