Spettacoli nuovi e nomi famosi: al via la stagione del teatro Magda Olivero di Saluzzo

E’ iniziata la vendita degli abbonamenti per la nuova stagione teatrale del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo.

"Un cartellone di 8 spettacoli di altissima qualità con grandi nomi che è caratterizzato dall’innovazione, dopo il periodo di stasi per Covid. Un fermento che si sperimenta in diverse modalità espressive e in particolare in alcuni spettacoli. Il cast di una compagnia in scena ad esempio è under 25, ma con una significativa esperienza alle spalle". Sono alcune anticipazioni dell’assessore alla cultura e Pari opportunità Attilia Gullino relative alla stagione 2022/2023 annunciata come ricca dinamica e multidisciplinare, organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, dal Comune di Saluzzo e dall’associazione Ratatoj, con l’obiettivo di riavvicinare il pubblico al teatro e di porre la cultura al centro.

Si comincia giovedì 3 novembre, ma già il 27 e il 28 ottobre (alle 10, replica per le scuole) si potrà assistere a “QNCLPS - Questi non ce li possiamo scordare. Storie partigiane di quei ragazzi che si diedero alla macchia”, spettacolo in forma di teatro musicale, nel centenario di Beppe Fenoglio.

Ad aprire ufficialmente la stagione sarà “Edificio 3. Storia di un intento assurdo”, una produzione del Piccolo Teatro di Milano e scritto e diretto da Claudio Tolcachir, in una narrazione sulla complessità delle relazioni interpersonali.

Sul palcoscenico salirà poi il 24 novembre, in “Scoop (Donna Sapiens)”, Giobbe Covatta, con uno spettacolo che vuole dimostrare al pubblico, col suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo, spaziando tra storia, sociologia e medicina. Anche nella stagione non mancherà uno spettacolo di danza contemporanea.

E’ in calendario sabato 3 dicembre, intitolato “Quintetto”, di e con Marco Augusto Chenevier, programmato nell’ambito di “We Speak Dance”, una rassegna diffusa di danza contemporanea promossa da Piemonte dal Vivo in alcuni comuni del Piemonte.

Ci si immergerà poi, con “Atlante linguistico della Pangea” giovedì 26 gennaio, nell’universo delle “parole intraducibili” e dei concetti complessi raccolti in vocaboli che non esistono in altri idiomi.

Entra nel cartellone il teatro classico con una rilettura della celeberrima tragedia “Le Supplici” di Euripide, giovedì 9 febbraio, che porterà il pubblico alle porte di Tebe e al dramma di sette madri.

Per antitesi seguirà, venerdì 3 marzo, “Le prénom (cena tra amici)”, una commedia leggera, divertente, in grado di mettere a proprio agio lo spettatore grazie a un susseguirsi continuo di situazioni veritiere.

Sarà poi Gioele Dix mercoledì 29 marzo in “La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l’incanto del mondo” a parlare di sé, dei suoi gusti, delle sue inquietudini e delle sue comiche insofferenze, ispirandosi a personaggi e atmosfere buzzatiane.

A concludere la stagione sarà “Every brilliant thing (Le cose per cui vale la pena vivere)” di Duncan Macmillan e con Filippo Nigro mercoledì 19 aprile, che con una scrittura dal ritmo serrato e divertente toccheranno con sensibilità un tema delicato e complesso come la depressione. Lo spettacolo coinvolgerà anche ragazzi delle suole superiori d Saluzzo.

"La stagione 2022/2023 porterà in dote alcune significative novità, emerse in via sperimentale durante il periodo dell’emergenza sanitaria e confermate con convinzione nella programmazione, auspichiamo ordinaria, degli anni futuri qui al Magda Olivero di Saluzzo. È dunque una programmazione in cui l’incontro con il “nuovo” è inteso come pratica concreta di rinnovamento rispetto a ciò che è stato, è sempre organicamente culturale e sociale prima ancora che tecnologico e digitale" dichiara Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo, che ha presentato la stagione a Saluzzo.

L’abbonamento alla stagione teatrale 2022-2023, che comprende otto spettacoli, è proposto a 110 euro informa Massimiliano Flora, direttore Ratatoj Aps. E per agevolare i giovani si è pensata ad una tariffa Under 26 a 80 euro.

Gli abbonati avranno la possibilità di scelta del posto in sala. Gli spettacoli singoli avranno il costo di 20 euro, ridotto a 18 euro (per over 65, possessori Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Iscritti FAI, Abbonati alle stagioni a cura di Piemonte dal Vivo, Soci Arci) e ridotto a 15 euro per gli Under 26.

Per quanto concerne lo spettacolo fuori abbonamento “QNCLPS - QUESTI NON CE LI POSSIAMO SCORDARE” il costo del biglietto intero è di 10 euro, ridotto 8 e ridotto a 6 euro (abbonati alla stagione del Teatro Magda Olivero). Gli abbonamenti saranno in vendita il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 19:30 presso il Cinema Teatro Magda Olivero, a partire da venerdì 30 settembre.

I biglietti singoli saranno acquistabili in prevendita online sul sito www.cinemateatromagdaolivero.it oppure in cassa la sera dello spettacolo Info: www.cinemateatromagdaolivero.it

CALENDARIO SPETTACOLI:

Giovedì 27 ottobre 2022 - ore 21

Venerdì 28 ottobre 2022 - ore 10 - Replica per le scuole

QNCLPS - QUESTI NON CE LI POSSIAMO SCORDARE

Storie partigiane di quei ragazzi che si diedero alla macchia

testi tratti da Beppe Fenoglio, Pietro Chiodi, Enzo Biagi, Emilio Sarzi Amadé, Italo Calvino e Giorgio Bocca

letture sceniche Chiara Cappelli, Amandine Delclos, Diego Coscia, Andrea Borgogno, Leonardo Pagliazzi, Bettina Borri e Nina Viticchi

musiche Arlo Bigazzi con Lorenzo Boscucci e Mirio Cosottini

progetto Arlo Bigazzi e Diego Repetto

produzione ANPI Sezione Alba Bra/Materiali Sonori

ANTEPRIMA DI STAGIONE - FUORI ABBONAMENTO

Giovedì 3 novembre 2022 - ore 21

EDIFICIO 3

Storia di un intento assurdo

scritto e diretto da Claudio Tolcachir

traduzione Rosaria Ruffini

luci Claudio De Pace

costumi Giada Masi

con (in ordine alfabetico) Rosario Lisma, Stella Piccioni,

Valentina Picello, Giorgia Senesi, Emanuele Turetta

produzione Piccolo Teatro di Milano

Carnezzeria / Timbre4

Giovedì 24 novembre 2022 - ore 21

SCOOP

(Donna Sapiens)

uno spettacolo di Giobbe Covatta e Paola Catella

con Giobbe Covatta

produzione Mismaonda

Sabato 3 dicembre 2022 - ore 21

QUINTETTO

di e con Marco Augusto Chenevier

produzione Cie Les 3 Plumes

nell’ambito di We Speak Dance

rassegna diffusa di danza contemporanea

Giovedì 26 gennaio 2023 - ore 21

ATLANTE LINGUISTICO DELLA PANGEA

concept e regia Sotterraneo

in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini,

Daniele Pennati, Giulio Santolini

scrittura Daniele Villa

produzione Sotterraneo

Giovedì 9 febbraio 2023 - ore 21

SUPPLICI

traduzione Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi

drammaturgia Gabriele Scotti

regia Serena Sinigaglia

con Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris,

Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna,

Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Debora Zuin

cori Francesca Della Monica

produzione ATIR / Nidodiragno-CMC

Fondazione Teatro Due Parma

Venerdì 3 marzo 2023 - ore 21

LE PRÉNOM

(cena tra amici)

di Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière

con Agnese Mercati, Federico Palumeri, Alessandro Cassutti,

Lorenzo De Iacovo, Giulia Cerruti

voce fuori campo Matilda Leone

produzione Doppeltraum Teatro

Mercoledì 29 marzo 2023 - ore 21

LA CORSA DIETRO IL VENTO

DINO BUZZATI

O L’INCANTO DEL MONDO

drammaturgia e regia Gioele Dix

con Gioele Dix e Valentina Cardinali

scene Angelo Lodi

musiche Savino Cesario

arrangiamenti Savino Cesario e Silvano Belfiore

produzione Centro Teatrale Bresciano

Mercoledì 19 aprile 2023 - ore 21

EVERY BRILLIANT THING

(Le cose per cui vale la pena vivere)

di Duncan Macmillan

traduzione Michele Panella

impianto scenico e regia Fabrizio Arcuri

co-regia e interpretazione Filippo Nigro

produzione CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG Sardegna Teatro