Skiroll, campionati italiani: a Trento anche il 're della sprint' Emanuele Becchis

Si tingeranno del tricolore, il prossimo fine settimana, Trento e il Monte Bondone. Con la sfida sprint nel quartiere delle Albere di sabato 8 e la competizione mass start in salita fra Candriai e Vason di domenica 9 verranno infatti assegnati i titoli italiani assoluti, giovani, children e master di skiroll per entrambe le specialità.



Dopo aver ospitato cinque volte la Coppa del Mondo la città del Concilio torna dunque a rivestire il ruolo di casa dello skiroll. Il calendario federale iniziale prevedeva infatti che solamente la competizione in salita fosse valida come gara di Campionato italiano, mentre la sprint del sabato era stata inserita nel calendario di Coppa Italia. Nei giorni scorsi, però, è arrivata alla Fisi, tramite il direttore tecnico Michel Rainer, la comunicazione della rinuncia da parte della Val di Resia, che aveva in programma l’evento il 25 settembre, giornata di elezioni, e quindi è stato chiesto al sodalizio trentino di recuperare l’evento tricolore. Detto e fatto.



Tra i tanti atleti - da tutta Italia - che si attendono in terra trentina ci sarà anche il cuneese re dello sprint Emanuele Becchis: gareggerà, da programma, nel pomeriggio di sabato sulla distanza di 150 metri a tecnica libera.